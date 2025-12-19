HISTORICKÝ moment v Kodani: Do prístavu priplávali NEČAKANÍ HOSTIA! Obyvatelia utekali k vode

KODAŇ - Obyvatelia Kodane zažili v pondelok nečakané prekvapenie. Do mestského prístavu po prvý raz v histórii vplávali delfíny, ktoré podľa odborníkov pravdepodobne hľadali potravu. Nezvyčajný prírodný úkaz prilákal k vode množstvo zvedavcov.
Obyvatelia dánskej Kodane sa v pondelok stali svedkami výnimočného prírodného úkazu. Do miestneho prístavu totiž po prvý raz v histórii vplávali delfíny. Podľa odborníkov sa v oblasti objavili pravdepodobne pri hľadaní potravy. O nezvyčajnom pozorovaní informovala stanica Danmarks Radio, ktorá uviedla, že išlo o dvojicu delfínov obyčajných. „Je to skutočná senzácia. V dánskych vnútorných vodách sme niečo také ešte nezažili,“ povedal Jens Peder Jeppesen, riaditeľ akvária Øresundsakvariet v meste Helsingør.
Ako sa sem dostali?
Podľa morského biológa Michaela Hansena sa delfíny do Kodane dostali s najväčšou pravdepodobnosťou pri love koristi. „Domnievam sa, že sledovali ryby. Mohli to byť napríklad slede,“ uviedol Hansen. Zároveň pripomenul, že delfíny sú mimoriadne zdatní lovci, ktorí pri hľadaní potravy využívajú echolokáciu. „Vydávajú zvuky a na základe ich ozveny presne určujú polohu koristi. Sú v tom neuveriteľne efektívne,“ dodal.
Nie je zatiaľ jasné, či sa delfíny v oblasti stále nachádzajú, alebo už z prístavu odplávali. Hansen však nevylučuje, že by sa mohli objaviť opäť. „Ťažko povedať, či tam zostanú. V minulosti sa stalo, že delfíny zotrvali na jednom mieste dlhší čas, no je možné aj to, že už pokračovali ďalej,“ vysvetlil.
Množstvo zvedavcov prišlo do prístavu
Správa o nečakaných návštevníkoch prilákala do prístavu množstvo zvedavcov. Reportéri dánskej televízie tam zastihli ľudí, ktorí dúfali, že delfíny ešte uvidia. „Musím sa ísť pozrieť, či ich znovu zazriem. Keď už sú tu, bola by škoda to nevidieť,“ povedala pracovníčka zákazníckeho servisu Laila Bendtsenová.
Jedinečný zážitok si nechcel nechať ujsť ani študent biológie Sebastian Hansen. „O chvíľu musím ísť do školy, ale povedali sme si, že to ešte stihneme. Sú tu po prvý raz. Je to naozaj úžasné,“ povedal. Delfíny sa v kodaňskom prístave objavili vôbec prvýkrát. V minulosti ich však zaznamenali v neďalekom meste Helsingør, ktoré leží približne 40 kilometrov severne od Kodane.