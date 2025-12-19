Poľsko posilňuje spoluprácu s Tureckom: Podpísalo zmluvy o protidronovej obrane za miliardy zlotých

VARŠAVA - Poľsko posilňuje spoluprácu s Tureckom v oblasti obrany a buduje systém ochrany proti dronom. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu oznámil podpis troch zmlúv, vrátane dohody s tureckou spoločnosťou Aselsan o dodávke systémov rádioelektronického boja v hodnote približne 2 miliardy zlotých (475 miliónov eur). Projekty sú súčasťou plánov na zvýšenie schopnosti Poľska v oblasti rozpoznania a neutralizácie dronov.
Minister zdôraznil, že spolupráca s Tureckom nadväzuje na jeho nedávnu návštevu Ankary a je dôkazom posilňovania južného vektora bezpečnostnej architektúry Poľska. „Turecko sa počas 20 rokov z krajiny, ktorá 80 percent výzbroje kupovala v zahraničí, stalo výrobcom 80 percent zbraní vo vlastnej réžii,“ povedal. Poľský rezort obrany sa podľa jeho slov chce inšpirovať tureckým modelom rozvoja obranného priemyslu.
Okrem kontraktu s Aselsanom podpísalo Poľsko zmluvu so švédskym koncernom Saab na dodávku systému elektronického prieskumu a s poľskou firmou Autocomp Management na výrobu šiestich simulačných zariadení pre výcvik posádok tankov Leopard 2. Kosiniak-Kamysz označil tieto projekty za súčasť budovania integrovaného systému obrany štátu a uviedol, že patria medzi viac než 200 modernizačných zmlúv v hodnote 250 miliárd zlotých (59,4 mld. eur).
Minister dodal, že Poľsko vytvára obrannú infraštruktúru zameranú na severný aj južný smer spolu so Švédskom, Fínskom a pobaltskými štátmi na severe a s Tureckom a Rumunskom na juhu ako oporu pre bezpečnosť krajiny a NATO.