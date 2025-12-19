Kráľovská rodina v STRACHU o princeznú: Stav sa ZHORŠIL... Musí podstúpiť TRANSPLANTÁCIU!

OSLO - Nórska korunná princezná Mette-Marit (52) bude pravdepodobne musieť podstúpiť transplantáciu pľúc po „zreteľnom zhoršení“ chronického ochorenia, oznámil v piatok palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Blížime sa k momentu, kedy bude potrebné vykonať transplantáciu pľúc, a vykonávame potrebné prípravy na to, aby sa to umožnilo,“ uviedol vo vyhlásení paláca predstaviteľ pľúcnej ambulancie v Univerzitnej nemocnici v Osle.
Princezná oznámila v októbri 2018, že jej bola diagnostikovaná zriedkavá forma pľúcnej fibrózy - nevyliečiteľnej choroby, ktorá spôsobuje zjazvenie pľúc a dýchavičnosť. „Zatiaľ sa nerozhodlo, kedy bude korunná princezná zaradená na čakací zoznam na transplantáciu,“ ozrejmil predstaviteľ.
Pre svoj zdravotný stav musela Mette-Marit obmedziť svoje verejné vystúpenia a dopriať si zdravotnú prestávku - naposledy v októbri. „Túto jeseň bolo vykonaných niekoľko testov, ktoré preukázali jasné zhoršenie zdravotného stavu korunnej princeznej,“ uviedol palác. Zdôraznil však, že princezná sa bude naďalej venovať svojim povinnostiam, pokiaľ sa bude cítiť dostatočne dobre.
Mette-Marit sa v posledných mesiacoch objavovala v nórskych médiách po tom, čo bol jej 28-ročný syn Marius Borg Höiby, dieťa z predošlého vzťahu pred sobášom s korunným princom, obvinený zo znásilnenia štyroch žien. Hoiby obvinenia popiera a vo februári sa postaví pred súd. V prípade dokázania viny mu hrozí až desať rokov väzenia.