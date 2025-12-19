Pakistan zadržal vysokopostaveného člena miestnej odnože Islamského štátu

ISLAMABAD - Pakistanská spravodajská služba zadržala vodcu jednej z odnoží džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), informoval vysokopostavený predstaviteľ spravodajských služieb. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Sultán Azíz Azzam pôsobil aj ako hovorca Islamského štátu Chorásán (IS-K) a zadržaný bol 16. mája, vyplýva to zo správy monitorovacej skupiny OSN. Spojené štáty sa o zadržanie Azzama usilovali od roku 2021, kedy ho americké ministerstvo zahraničných vecí označilo za teroristu.
„Nebol len hovorcom, ale bol považovaný za jedného z najvyšších vodcov skupiny v regióne,“ povedal pakistanský predstaviteľ spravodajských služieb agentúre AFP pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa správy došlo k zadržaniu, keď sa pokúšal vstúpiť na územie Pakistanu zo susedného Afganistanu. „O zadržaní sme verejnosť neinformovali, pretože by to mohlo ovplyvniť protiteroristické operácie“, ktoré boli iniciované po Azzamovom výsluchu, dodal.
IS Chorásán je odnož džihádistickej skupiny a v minulosti sa prihlásila k mnohým teroristickým útokom v Afganistane, Pakistane a ďalších krajinách. Jej členovia sa prihlásili k zodpovednosti za útok na Crocus City Hall v Krasnogorsku pri Moskve 22. marca 2024. Zahynulo tam 145 ľudí a viac ako 500 utrpelo zranenia. Išlo o najkrvavejší teroristický útok v Rusku za takmer dve desaťročia.
Talibanské orgány opakovane vyhlásili, že ich najvyššou prioritou je bezpečnosť, a prisľúbili, že proti IS-K a iným militantným skupinám v Afganistane zakročia. Pakistan však obvinil Taliban, že umožňuje využívanie afganského územia na ukrývanie militantov, a vzťahy medzi oboma krajinami sa v posledných mesiacoch výrazne zhoršili v dôsledku smrtiacich zrážok na hraniciach.