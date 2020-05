KORONAVÍRUS Švédsko zaznamenalo za sedem dní najviac obetí COVID-19 v Európe na počet obyvateľov

Zatiaľ čo počet úmrtí v krajine klesá, Švédsko evidovalo počas siedmich dní (12.-19. mája) v priemere 6,25 úmrtia na milión obyvateľov za deň - najviac v Európe. Za Švédskom nasledovala Británia s 5,75 úmrtiami na milión obyvateľov.

V doterajšom priebehu pandémie má Švédsko stále menej úmrtí na obyvateľa ako Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko, Belgicko a Francúzsko, ktoré zaviedli prísne karanténne opatrenia. Na druhej strane však Švédsko registruje omnoho vyšší počet úmrtí než susedné krajiny Dánsko, Nórsko a Fínsko.

Školy, reštaurácie a podniky zostali vo Švédsku počas pandémie otvorené. Švédsky model boja proti koronavírusovej kríze založený do veľkej miery na dobrovoľných opatreniach, spoločenskom odstupe a dodržiavaní základnej hygieny, sa stretol na jednej strane s kritikou, že ide o nebezpečný experiment s ľudskými životmi. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho však označila za model do budúcnosti.