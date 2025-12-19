Proruský gang Brat za brata operuje už aj na Morave: Export do Česka, prednáška s pseudopravdami o vojne na škole!

NOVÝ JIČÍN - Už niekoľko mesiacov opoziční politici a odborná verejnosť masívne kritizuje a varuje pred činnosťou proputinovského gangu Brat za brata na Slovensku. Okrem toho, že motorkári hlásia svoje pseudopravdy, v pláne mali aj zakladať partizánske bunky. Teraz sa začali angažovať u našich susedov!
archívne video
Na prednášku proruského a nevypočitateľného gangu Brat za brata na Morave upozornil český portál seznamzpravy.cz. K prednáške na škole došlo len pár mesiacov po tom, čo v krajine skončili parlamentné voľby, v ktorých zvíťazil Andrej Babiš a je staronovým českým premiérom.
Okrem toho, že Brat za brata sa mal dopúšťať aj vyhrážkam voči poslankyniam, sa na Slovensku snaží aj bojovať "proti škodcom". To im však nestačí a svoje myšlienky otočili na tých najmladších v Českej republike.
Ruský výklad 2. svetovej vojny pre tých najzraniteľnejších
Zákernosť celej akcie tkvie v tom, že proruský gang sa rozhodol operovať pred mysľami tých najzraniteľnejších, ktorí svoje názory ešte len tvoria a prijímajú nové informácie - na žiakoch základnej školy v Novom Jičíne. Tam totiž v piatok 12. decembra "prednášali" o 2. svetovej vojne, samozrejme s jej ruským výkladom.
V uniformách červenej armády a rovno do triedy s atrapou sovietskeho samopalu
Podľa portálu seznamzpravy.cz sa gang pokúša už aktívne expandovať do Českej republiky. Dôkazom o tom je fotografia priamo z jednej z tried základnej školy v Novom Jičíne. "Na požiadanie pani učiteľky Tichej sa v piatok uskutočnila prednáška k druhej svetovej vojne pre žiakov deviatej triedy," píše sa v príspevku. Pri žiakoch stoja muži v dobových uniformách červenej armády a deti mali dokonca možnosť si podržať atrapu sovietskeho samopalu PPŠ-41 Špagin.
Dôkaz o proruskom výklade udalostí z 2. svetovej vojny poskytol samotný gang Brat za brata tým, že uverejnil aj časovú os udalostí. Tam síce uvádza, že definitívny začiatok konfliktu v Európe začal v Poľsku v roku 1939, no klasicky zabúdajú na fakt, že okrem nacistického Nemecka Poliakov z opačnej strany napadli aj Sovieti, a to po podpísaní paktu Ribbentrop-Molotov. Správu podpísal istý Rostislav Moščák. Ten sa uvádza ako "zástupca klubu vojenskej histórie Tatry Spišské Bystré". Klub má s motorkármi kladný vzťah.
Pozabudnutie na pakt Ribbentrop-Molotov
"Na základe požiadavky pani učiteľky som tam tú prednášku urobil. Bolo to zhrnutie od roku 1939 až po rok 1945 s tým, že tam boli uvedené nielen udalosti z východnej Európy, ale aj zo západnej Európy," povedal Moščák, ktorý sa odmietal vyjadrť k napadnutiu Poľska Sovietskym zväzom. "Bola tam uvedená správa, že Poľsko bolo napadnuté Nemeckom a Sovietskym zväzom. Čo po mne ešte chcete? Ja sa viac k tomu vyjadrovať nebude a zvášť nie vašej redakcii," ukončil hovor pre portál Moščák.
"Beseda na túto tému bola v súlade s obsahom učiva základnej školy, v súlade s rámcovým vzdelávaním a školským vzdelávacím programom," povedala portálu riaditeľka. Pripustila však, že informácia o zmluve medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom z augusta 1939 na besede podľa jej informácií neodznela. Učiteľka z triedy na telefonáty a ani SMS správy portálu nereagovala.
Kontroverzný človek s provokatívnou stuhou
Motorkári zakrátko príspevok o prednáške v škole v Novom Jičíne po mediálnom záujme záhadne vymazali. Stihol však byť už viackrát odfotený. Moščák je pritom podľa portálu príslušníkom väzenskej služby v Ostrave. Ten viackrát na profilovej fotke, ktorú neskôr vymazal, pózuje v uniforme červenej armády. Pripnutú má aj tzv. Svätojurskú stuhu, ktorá je dnes už okrem iného aj znakom podpory ruskej vojenskej agresii na Ukrajine. "Informácie, ktoré ste uviedli, som obratom dodala príslušným kontrolným orgánom na preverenie. V prípade potreby budú prijaté adekvátne opatrenia," povedala portálu hovorkyňa väzenskej služby Markéta Machová Prunerová.