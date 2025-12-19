Rozzúrený Putin: Na každoročnej tlačovke ho vytočil jeden z novinárov! A nie len on

MOSKVA - Ruský prezident vystúpil v tradičnej celoročnej relácii, ktorú Kremeľ využíva ako politickú výkladnú skriňu. Otázky starostlivo vybraných novinárov však tentoraz vyvolali aj nečakané emócie.
Každoročná šou sa začala
V Moskve sa krátko po desiatej hodine dopoludnia rozbehla každoročná televízna relácia, v ktorej Vladimir Putin odpovedá na otázky novinárov a občanov z rôznych častí Ruska. Formát, ktorý Kremeľ dlhodobo využíva na prezentáciu oficiálnej línie, tentoraz priniesol aj niekoľko ostrých výmen.
Hnev namierený na šéfa NATO
Putin sa počas vystúpenia ostro pustil do generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Reagoval na jeho nedávne vyjadrenia, v ktorých varoval pred možným konfliktom s Ruskom. „Sme ďalším cieľom Ruska,“ povedal Rutte, keď upozorňoval na riziko vojny.
Ruský prezident jeho slová zosmiešnil a ako protiargument vytiahol Spojené štáty. „Vieš vôbec čítať?“ opýtal sa Putin a odkázal na Národnú bezpečnostnú stratégiu amerického prezidenta Donalda Trumpa. „USA sú kľúčovým hráčom NATO, hlavným sponzorom NATO. V novej bezpečnostnej stratégii Rusko nie je označené ako nepriateľ ani cieľ. A generálny tajomník NATO sa pripravuje na vojnu proti nám. Vieš čítať?“
Putin tak naznačil, že bez Spojených štátov by NATO nemalo voči Rusku reálnu silu, a zároveň naznačil, že Trump má k Rusku priaznivý postoj.
Konfrontácia s novinárom BBC
Napätie v sále vzrástlo po otázke britského korešpondenta BBC Steva Rosenberga, ktorý sa Putina po rusky opýtal na budúcnosť krajiny.
„Bude v najbližšej budúcnosti každý verejný nesúhlas trestne stíhaný? Zintenzívni sa hľadanie vnútorných a vonkajších nepriateľov? Bude sa v krajine čoraz častejšie vypínať mobilný internet? Budú pribúdať ďalšie ‚špeciálne vojenské operácie‘? Alebo sa Rusko vydá inou cestou? Pamätám si, keď ste povedali: Naša budúcnosť je v našich rukách – v rukách nás všetkých. No celá moc je vo vašich rukách.“
Otázka, aké Putin bežne nepočuje, ho zjavne podráždila.
„Nebudú žiadne nové operácie“
Putin reagoval zvýšeným hlasom a obvineniami voči Západu. „Nebudú žiadne nové operácie, ak nás budete rešpektovať. Ak budete rešpektovať naše záujmy. Tak, ako my rešpektujeme vaše záujmy!“
Zároveň kritizoval rozširovanie NATO o krajiny východnej Európy a tvrdil, že Európania si podľa neho „vytvorili situáciu vlastnými rukami“. Akékoľvek úvahy o útoku na Európu odmietol slovami: „Aký nezmysel.“
Moment, ktorý zarezonoval
Putin sa následne vrátil k otázke moci. „Povedali ste, že celá moc je v mojich rukách – áno.“
Vzápätí však dodal, že ruská ústava rozdeľuje právomoci podobne ako v iných krajinách, a snažil sa výrok zmierniť.
Na záver vystúpenia však opäť zaútočil na Európu. „My nevedieme vojnu proti vám. Vy vediete vojnu proti nám rukami ukrajinských nacionalistov.“
Kontext, ktorý Kremeľ nespomína
Faktom zostáva, že Rusko vo februári 2022 spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Už predtým boli Moskve pripisované operácie vrátane objednávok vrážd v zahraničí, špionáže voči európskym vládam a dlhodobej propagandistickej kampane namierenej proti Nemecku, Francúzsku či Spojenému kráľovstvu. Na priebeh vystúpenia upozornili viaceré európske médiá vrátane BBC.