Pracuje s Darou Rolins, Rytmusom, Majselfom či Michalom Davidom! Producent Fillipian ponúka Silu kvarteta a tónov, ktoré spájali generácie

Známy hudobný producent Fillipian, ktorý v pozícii hlavného režiséra zastrešoval vypredané koncerty Rytmusa v pražskej O2 Aréne či v Steel Aréne v Košiciach, má pre fanúšikov kvalitnej hudby novinku s názvom Sila Hudby. Tóny kvarteta zhmotnené hudobným umením producenta doslova miestami vyrážajú dych a spôsobujú zimomriavky po celom tele. Preneste sa do 70-tych, 80-tych, 90-tych a súčasných rokov a prežite výnimočné emócie.
„Tento projekt je prirodzenou evolúciou toho, ako vnímame hity, ktoré formovali hudobný svet. Mne pripomína dôvod prečo som sa zamiloval do hudby, nie je to pre efekt, je to vyslovene pre tú emóciu, ktorú vytvára. Aj preto sme sa rozhodli spojiť kvarteto s legendárnymi tónmi desaťročí,“ popísal Fillipian, ktorý sa hudobne podieľal aj na vypredanom koncerte speváčky Tiny v bratislavskej aréne Ondreja Nepelu. pos
Skladby skupín Coldplay, ABBA či Queen pripravené v jedinečnom hudobnom šate navodia spomienky, pripravia neopakovateľný emocionálny zážitok i vďaka jedinečnej audio-vizuálnej šou, ktorú organizátori starostlivo pripravili. „Pre mňa osobne má sláčikové kvarteto obrovskú silu v tom, že dokáže hrať jemne a zároveň aj dramaticky. Emócia sa tým pádom vie niesť tak, že známu skladbu nevnímate ako hit, ale ako príbeh. Aj preto sme zvolili kvarteto s ikonickými hitmi,“ pokračoval.
Fillipian, ktorý produkoval najznámejšie hity mnohým hudobníkom vrátane Dary Rolins, Tiny, Michala Davida, Rytmusa, Majselfa, Bena Cristovaa či Moniky Bagárovej vníma tento projekt ako nadväzovanie na svoju už teraz úspešnú hudobnú kariéru. Medzi najväčšie hity môžeme radiť hity Rytmusa – Nezastaviteľný, Michal David a Jan Bendig – Dávno vím.
Ak ešte nemáte nakúpené všetky darčeky, darujte zážitok! Užite si spoločne s tými, ktorých milujete jedinečný koncert Sila Hudby, ktorý bude prebiehať už 14. februára v Trnave, 20.februára v Bratislave či 21.februára v Trenčíne. Lístky dostupné práve teraz v sieti predpredaj.sk.
