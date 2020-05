FOTO Neuveriteľný nález vedcov: Objav v Bulharsku mení všetko, čo vieme o ľuďoch v Európe

SOFIA - Vedci objavili v jaskyni v Bulharsku úlomky zubu a kosti, ktoré sú najstarším dôkazom prítomnosti moderného človeka na európskom kontinente. Informovala o tom agentúra AFP. Vyplýva z toho, že homo sapiens prišiel do Európy oveľa skôr, než archeológovia doteraz predpokladali.

Nálezy z jaskyne Bačo Kiro v severnom Bulharsku analyzoval medzinárodný tím vedcov. "Úlomky sa datujú do obdobia, keď homo sapiens prišiel po prvý raz do Európy z Blízkeho východu a žil tu po boku neandertálcov," uviedol profesor z Archeologického ústavu Bulharskej akadémie vied Nikolaj Sirakov. "Vedci si dosiaľ mysleli, že tieto udalosti sa stali pred 38 000 až 42 000 rokmi. Dnes sme dokázali, že to bolo skôr," dodal.

Štúdia, ktorá nálezy opisuje, vyšla tento týždeň v časopisoch Nature a Nature Ecology & Evolution. Zistenia uvádzajú, že homo sapiens prišiel do Európy pred asi 45 000 rokmi. "Po svojom príchode do Európy začali moderní ľudia postupne nahrádzať neandertálcov," píše sa vo vyhlásení College de France, na ktorej pôsobia dvaja z autorov štúdie.

Rádiokarbónová metóda datovania určila vek úlomkov na 43 650 až 46 940 rokov. Druhá metóda založená na analýze mitochondriálnej DNA stanovila vek na 42 616 až 44 830 rokov. Jaskynné nálezisko Bačo Kiro je známe už od 30. rokov minulého storočia a je otvorené turistom. V roku 2015 sa v jaskyni objavili nové náleziská.