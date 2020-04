Zlé správy z Grónska: Rekord, ktorý možno povedie k nepredstaviteľnej katastrofe

S odvolaním sa na novú štúdiu vypracovanú vedcami z Kolumbijskej univerzity v New Yorku a belgickej Univerzity v Liege o tom v piatok informovala spravodajská stanica al-Džazíra. "Za niekoľko desaťročí sme zničili vrstvy ľadovca, ktoré vznikali tisícky rokov," uviedol v tejto súvislosti hlavný autor štúdie Marco Tedesco s tým, že to bude mať obrovský dosah na každého na svete.

Podľa výsledkov štúdie došlo v Grónsku k najväčšiemu medziročnému zmenšeniu masy ľadu od roku 1948, keď sa s meraniami začalo. Grónska ľadová vrstva stratila minulý rok až 600 miliárd ton vody, čo prispelo k celosvetovému nárastu morskej hladiny o 1,5 milimetra. Polovicu topenia pritom podľa vedcov nemá na svedomí teplé počasie, ale nezvyčajné cykly tlakovej výše, ktoré vyvolala klimatická zmena. Tlaková výš totiž bránila vzniku oblakov nad ostrovom, ktorý bol následne takmer neustále vystavený slnečnému počasiu.

Zdroj: Youtube/SciTech Daily

Pri menšom množstve oblakov padá aj menej nového snehu, ktorý by mohol prekryť povrchové vrstvy ľadovca znečistené od sadzí. Takto stmavnutý ľad pritom teplo neodráža, ale absorbuje ho. Ľadovce pokrývajú až 80 percent povrchu Grónska. Ak by sa všetky roztopili, prispeli by k nárastu morskej hladiny až o sedem metrov.