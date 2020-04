Žene (58) diagnostikovali COVID-19: Ako prvá na svete trpí touto zvláštnou komplikáciou

MARYLAND - Američanka v strednom veku je prvou osobou, ktorá po diagnóze COVID-19 trpí neobvyklým opuchom mozgu. Zriedkavá kombinácia chrípky a iných vírusových ochorení sa vyskytuje najmä u detí, o to zvláštnejší je tento prípad. Väčšina osôb s touto komplikáciou neprežije a tí, ktorým sa to podarí, trpia trvalým mozgovým poškodením.

Päťdesiatosemročná pracovníčka aerolínií trpí akútnou nekrotizujúcou encefalitídou (ANE), zriedkavou kombináciou chrípky a vírusového ochorenia, ktoré sa väčšinou objavuje len u detí. Po troch dňoch kašľa, horúčky a zmeny duševného stavu sa ukázalo, že žena je infikovaná aj koronavírusom. Podľa zdravotného systému spoločnosti Henry Ford ženu sanitkou previezli na pohotovostné oddelenie. Vykazovala známky dezorientácie a zmätenosti. Lekári preto nariadili CT a MRI vyšetrenie, ktoré odhalilo abnormálne poškodenie medzimozgového hrboľu, thalamu a temporálnych lalokov, teda častí mozgu spojených s kognitívnymi a pamäťovými funkciami. U ľudí s niektorými typmi ANE sa poškodenie bude ďalej rozvíja v určitých častiach mozgu. To môže viesť k opuchom, krvácaniu a odumretiu tkaniva.

Zdroj: Getty Images

"Približne jedna tretina osôb s akútnou nekrotizujúcou encefalitídou typu 1 neprežije ochorenie a následné neurotické zlyhanie. Z tých, ktorí prežijú, má asi polovica trvalé poškodenie mozgu v dôsledku nekrózy tkaniva, čo vedie k poruchám chôdze, reči a ďalších základných životných funkcií. Mnoho z týchto zručností sa môže v priebehu času obnoviť, ale strata mozgového tkaniva je trvalá," píše sa v správe americkej organizácie Národné inštitúty zdravia (NIH).

MRI snímka ukazuje abnormality v mozgových lalokoch a talame Zdroj: Radiology

Existuje niekoľko dôkazov, ktoré napovedajú, že u niektorých jedincov trpiacich COVID-19 sa môže vyvinúť syndróm "búrky s cytokínmi". Ide o nadmernú imunitnú reakciu, ktorá môže viesť k narušeniu hematoencefalickej bariéry, tvrdí štúdia publikovaná v časopise The Lancet. I keď neurologická spojitosť s COVID-19 doposiaľ nie je jasná, lekári uviedli, že u niektorých pacientov sa vyskytli aj mozgové komplikácie. "Toto je však prvý hlásený prípad akútnej nekrotizujúcej encefalitídy spojenej s COVID-19. S narastajúcim počtom nakazených by lekári mali sledovať spojitosť COVID-19 so zmenou duševného stavu pacienta," autori štúdie v magazíne Radiology. Američanka je podľa najnovších informácií od 1. apríla hospitalizovaná v nemocnici vo vážnom stave.