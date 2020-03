Živá Barbie (33) si dala zväčšiť zadok: Keď uvidíte tú katastrofu na FOTO, veď ho má ako plienku!

BIRMINGHAM - Výsledok skrášľovacieho zákroku britskej hviezdičky Star Delguidiceovej (33) môže byť odstrašujúcim príkladom pre všetky ženy, ktoré plánujú podstúpiť plastickú operáciu zadku. Nešťastná poloha implantátu, ktorý jej mal zatraktívniť pozadie, totiž nápadne pripomína ovisnutú plienku. To ale túto fanúšičku chirurgických vylepšení vôbec nezastavilo.

Star Delguidiceová, pôvodným menom Stacey, sa narodila v Birminghame. Už odmalička nebola spokojná s tým, ako vyzerá, preto ako 17-ročná podstúpila prvú plastiku. Doteraz absolvovala už viac ako dvesto zákrokov, za ktoré zaplatila zhruba 200-tisíc libier (220-tisíc eur). Tým posledným bolo chirurgické vytvarovanie zadku, kvôli ktorému cestovala až do tureckého Istanbulu.

Lenže implantáty preplastikovanej Britke dobre nesadli a výsledný efekt práce plastických chirurgov tak nepôsobí vôbec dobre. Star chcela mať zadok ako Kim Kardashian, no ten jej pripomína skôr ovisnutú plienku.

Delguidiceová priznáva, že si za to môže viacmenej sama, pretože chcela implantáty, ktoré boli dvakrát väčšie než odporúčaná veľkosť. Do zadku jej okrem toho aplikovali aj tuk zo stehien, paží a brucha. S operáciou, ktorú podstúpila ešte v decembri 2018, bola vraj spočiatku spokojná, no po čase sa nahromadená hmota v zadnej časti tela začala neprirodzene posúvať smerom nadol. Majiteľka ovisnutého zadku teraz hľadá plastických chirurgov, ktorí sú ochotní jej túto "plienku" odstrániť a napraviť zničené telo.

Napriek tejto zlej skúsenosti nemieni Star ani náhodou prestať s kozmetickými procedúrami. Skončí s nimi vraj až vtedy, keď bude vyzerať perfektne. "Kvôli množstvu vylepšení na mojom tele sa ľudia za mnou obzerajú na ulici, ale je mi to jedno. Som hrdá na množstvo plastík, ktoré mám za sebou," vyhlásila vlani. Doteraz si dala vylepšiť prsia, absolvovala liposukciu, štyri operácie nosa, upravené má aj kontúry čeľuste a čela, obočie, bradavky, riasy a pery. Pred Vianocami si chce dať chirurgicky vytvoriť "dokonalú Barbie vagínu", čo ju bude stáť 5000 libier. Chce ju totiž mať čo najmenšiu a najpevnejšiu. "Vďaka tejto operácii budem mať tú najdokonalejšiu vagínu," dodala svojrázna brunetka.