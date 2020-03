KORONAVÍRUS Žena počas VIDEOhovoru s kolegami zažila hrozný trapas: Sledujte okienko vľavo!

NEW YORK - Práca z domu, emailová komunikácia a videokonferencie sú podľa hygienikov a epidemiológov v súčasnosti dôležitou súčasťou prevencie proti šíreniu nákazy. Lenže ak s nimi nemáte dostatočné skúsenosti, môže to dopadnúť katastrofálne. Dajte si preto pozor, aby ste nedopadli ako Jennifer, ktorá sa vďaka svojmu trapasu stala hviezdou sociálnej siete.

Pracovné videohovory z domu sú v čase šíriacej sa epidémie čoraz populárnejšie, pretože pre mnohé firmy predstavujú najbezpečnejší a zároveň najefektívnejší spôsob komunikácie medzi zamestnancami.

Zapojení účastníci by si však počas nich mali dávať pozor. Ten si očividne nedávala mladá žena menom Jennifer, ktorá si momentálne užíva nechcenú popularitu na Facebooku. Tam boli totiž zverejnené zábery z videokonferencie, počas ktorej jej ďalší desiati kolegovia sedia a počúvajú šéfku. Ona však pobehuje aj s laptopom po byte. Dlho to vyzerá tak, že si hľadá pohodlie, aby mohla všetko lepšie sledovať, divák však veľmi rýchlo pochopí, že v jej prípade išlo o rýchly presun na toaletu. Započúvaná do rozhovoru si však Jennifer neuvedomí, že kamera jej počítača zachytáva aj to, ako si sťahuje nohavice, sadne si na záchod a vykoná potrebu.

Jej kolegov to ohromne pobavilo a nedokázali skryť úsmev na tvárach. Nadriadená, ktorá o ničom nevedela, sa ich preto spýtala, čo sa stalo. Nikto jej však neodpovedal. Jennifer sa po chvíli spamätala a konečne otočila laptop iným smerom.

Video si na Facebooku pozrelo už viac ako sedem miliónov užívateľov. Zverejnené bolo s varovným upozornením: "Uistite sa, že viete, ako sa správať počas videokonferencie, ak pracujete z domu!"