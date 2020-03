KORONAVÍRUS Študentka sa nakazila v Taliansku: Nemala známe príznaky... Pri týchto spozornite!

NEW YORK - Najnovšia štúdia aj svedectvá ľudí svedčia o tom, že nový koronavírus sa môže prejavovať aj inými príznakmi, ako sú horúčka a suchý kašeľ. 20-ročná Američanka Julia Buscaglia uviedla, že v dôsledku ochorenia Covid-19 trpela napríklad stratou chuti a vône.

Julia Buscaglia, študentka Univerzity Buffalo v New Yorku, ktorá sa v januári presťahovala do Florencie, opísala svoje príznaky pri návšteve Talianska, ktoré začali 29. februára. Informoval o tom britský denník The Sun.

„Bolela ma hlava, pulzovalo mi v ušiach a mala som pocit, akoby mi horelo hrdlo. Bolelo ma telo, mala som triašku a horúčku. Vzala som si protizápalové lieky a celý deň som zostala v posteli,“ uviedla Američanka.

2. marca bolo podľa jej slov pulzovanie a hučanie v oboch ušiach výrazne menšie. „Cítila som hlien v zadnej časti hrdla, ale opäť som si myslela, že je to len zimou, ako mi povedal odborník,“ opísala svoj stav. „3. marca bol môj posledný deň v Taliansku a ja som stále nepočula, a v tomto momente som stratila chuť aj vôňu, napriek tomu som nemala nádchu ani kašeľ. Počas dňa som mala neustále bolesti hlavy, ktoré som liečila len Tylenolom,“ pokračovala Julia.

Julia neverila, že by mohla byť nakazená

Prvé príznaky prišli 29. februára, 5. marca sa vrátila domov do USA a odišla do izolácie. Tiež podrobne opísala, ako „neboli prítomné takmer žiadne príznaky, na ktoré ju upozornili“, keď sa vrátila domov z krajiny spustošenej nákazou, ktorá zaznamenala najvyššiu mieru infekcie mimo Číny.

Študentka si bola istá, že vírus nemá. Avšak takmer „bez príznakov, s miernym kašľom“ bola nakoniec Julia testovaná pozitívne na COVID-19 a povedala: „Padla mi sánka. Ako som mohla byť pozitívna?“ Študentka teraz varuje, že „iba preto, že nevykazujete príznaky na koronavírus, to neznamená, že ho nemáte.“

Niektorí pacienti môžu mať okrem overených príznakov suchého kašľa, vysokej teploty a dýchavičnosti aj bolesti, upchatý nos, výtok z nosa, bolesť hrdla alebo hnačku. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a začínajú postupne. Lekári v Spojenom kráľovstve však tvrdia, že strata chuti a vône môžu byť tiež príznakmi nového koronavírusu. Uvádza to aj Britská asociácia otorinolaryngológie (ENT UK).