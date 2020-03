Tínedžerka (17) sa uchádzala o prácu čašníčky v reštaurácii: Po pohovore prišiel nechutný šok

ORPINGTON - Údaje na žiadosti do zamestnania, ktorú Katie Littleová adresovala reštaurácii Frankie a Benny v Londýne, hrubo zneužil jej potenciálny zamestnávateľ. Začal jej totiž posielať nevhodné správy. Táto dievčina ale očividne nie je jediná, ktorá má so spomínaným podnikom podobnú skúsenosť.

Len sedemnásťročnej Katie Littleovej začali po zaslaní žiadosti do zamestnania prichádzať zvrhlé správy od potenciálneho zamestnávateľa, ktorý zneužil jej telefónne číslo na súkromné účely.

Krátko po tom, ako sa uchádzala o miesto čašníčky v jednej londýnskej reštaurácii, jej začali prichádzať správy, ktorým na začiatku vôbec nerozumela a nemala tušenie, od koho sú. "Len mi napísal, že som nádherná a spýtal sa, ako sa mám. Tak som sa spýtala, kto vlastne je. Až keď sa ma opýtal, či ešte stále hľadám prácu ako servírka, došlo mi, že správy prichádzajú z podniku, kde som chcela pracovať," hovorí tínedžerka.

Pre nastávajúceho zamestnávateľa je takéto správanie poriadnym krokom vedľa, pretože zneužil telefónne číslo uchádzačky o zamestnanie na súkromné účely. A v tomto prípade je to ešte o to horšie, že obťažoval neplnoleté dievča. Podľa Katie musel vedieť, koľko má rokov, pretože to bolo uvedené na žiadosti.

Dvojzmyselné narážky chlapa zverejnila Littleová na sociálnej sieti, kde vyvolali búrlivé reakcie. Ľudia poukazujú na neprofesionálny prístup vedenia reštaurácie a na nebezpečenstvo zneužitia osobných údajov. Do diskusie prispela aj ďalšia mladá žena s podobnou skúsenosťou s týmto podnikom. Doložila ju prepisom správ, ktoré jej po žiadosti do zamestnania prichádzali z toho istého telefónneho čísla ako Katie. "Zaujímalo by ma, koľko mladých žien bolo takto oslovených a koľké z nich sa dočkali aspoň ospravedlnenia," napísal jeden z užívateľov.