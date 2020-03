KORONAVÍRUS Spomalí ho teplé počasie? Odborníci tiež odhalili zásadný rozdiel medzi COVID-19 a chrípkou

WASHINGTON - Prichádza jar, začne sa otepľovať a nepríjemný vírus sezónnej chrípky začne pomaly ustupovať. To sú dobré správy, píše americký zdravotnícky web Health.com. Ale ako to bude s tým druhým vírusom, ktorý sa začal šíriť v zime? Budú mať rastúce teploty vplyv aj na SARS-CoV-2, teda na vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19?

Odpoveďou na túto otázku si, bohužiaľ, nikto nie je istý. Odborníci sa dokonca nezhodnú ani v tvrdeniach, či teplé počasie koronavírus spomalí, alebo nie.

Jestvuje sedem koronavírusov, ktoré postihujú ľudí

Podľa nového článku v časopise National Geographic vírusy, ktoré spôsobujú chrípku, alebo miernejšie koronavírusy (existuje celkom sedem koronavírusov, ktoré postihujú ľudí, a ich dopady sú rôzne) často v teplejších mesiacoch ustupujú kvôli javu zvanému sezónnosť.

Tá súvisí s reakciou určitých vírusov na teplo a vlhkosť, ale aj s tým, že s rastúcimi teplotami ľudia trávia menej času vnútri budov, kde sa vírusy ľahšie šíria.

Vzhľadom na to, že SARS-CoV-2 je taký nový, nie je ale možné s určitosťou povedať, či sa bude v závislosti na sezóne správať rovnako ako iné vírusy. „Dúfam, že sa u neho sezónnosť prejaví, nedokážeme to ale už teraz povedať,“ povedal Stuart Weston z lekárskej fakulty univerzity v americkom štáte Maryland, na ktorej sa štúdiom koronavírusu zaoberajú.

Existuje zásadný rozdiel medzi novým koronavírusom a chrípkou

Maciej F. Boni, profesor biológie na Pensylvánskej štátnej univerzite, zdôraznil v rozhovore s novinami The Philadelphia Inquirer, že jestvuje jeden zásadný rozdiel medzi novým koronavírusom a chrípkou. Je ním imunita.

Zatiaľ čo si mnohí z nás vybudovali imunitu voči chrípke, v prípade novej choroby tomu tak nie je. Americká populácia je tak podľa Boniho na nakazenie vírusom SARS-CoV-2 oveľa náchylnejšia. „Určite nemáme vyhrané len preto, že prichádza jar a teplejšie počasie,“ podotkol.

Niektorí odborníci sú ale oveľa optimistickejší

Podľa Jeremyho Browna z Národného ústavu zdravia, ktorý napísal knihu Influenza: The Hundred-Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History (Chrípka: Storočný hon za liečbou najsmrteľnejšej choroby v histórii), je nová choroba podobná chrípke a rovnako ako ona vyššie teploty nezvládne. „COVID-19 bude pomaly ustupovať s tým, ako bude teplejšie jarné počasie vytvárať podmienky, ktoré vírus nedokáže znášať,“ povedal Brown serveru Health.com. „Jar bude tento rok veľmi vítaná,“ dodal.

Dodržujte preventívne opatrenia

Nikto, samozrejme, presne nevie, ako bude COVID-19 v Spojených štátoch reagovať na vyššie teploty, kým v skutočnosti nezačnú rásť. Nemali by ste preto poľavovať v ostražitosti len preto, že sa vonku začína otepľovať, vyzval server Health.com.

Odborníci sa, naopak, zhodujú, že každý by mal ďalej dodržiavať preventívne opatrenia (vyhýbať sa tesnému kontaktu s ľuďmi, ktorí sú chorí; pravidelne čistiť a dezinfikovať predmety a povrchy, ktorých sa dotýkame; často si umývať vodou a mydlom ruky, a to najmenej 20 sekúnd, obzvlášť potom, čo sme boli na toalete alebo pred jedlom.