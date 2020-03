Desivá prognóza vedcov: O 50 rokov TO tu už zrejme nebude, drastické následky pre Zem

Podľa britských vedcov sa viaceré kľúčové ekosystémy našej planéty už čoskoro dostanú do tzv. bodu bez návratu. V dôsledku toho radikálne zmenia svoju podobu, čo bude mať obrovský vplyv na ďalšie fungovanie na našej planéte. Obzvlášť pritom poukazujú na Amazonský dažďový prales, ktorý je už v súčasnosti výrazne poznačený meniacou sa klímou a necitlivým zásahom miestnych farmárov. Podľa odborníkov je nastávajúca zmena neodvratná a túto lokalitu zasiahne už v priebehu najbližších päťdesiat rokov. Prales, ako ho poznáme dnes, vraj alarmujúcou rýchlosťou zmení svoju podobu a bude vyzerať ako savana, čiže vymizne väčšina stromov a nahradia ich trávnaté porasty a otvorený priestor.

Zdroj: SITA/AP/Andre Penner

"Nanešťastie, z výsledkov našej práce vyplýva, že ľudstvo sa musí pripraviť na zmeny oveľa skôr, ako očakávalo. Rýchle zmeny najväčších a najznámejších ekosystémov na svete oberú ľudstvo o mnohé benefity, ktoré im ešte teraz poskytujú, vrátane kyslíka a vody," uviedol Simon Willcock z Univerzity v Bangore. Zároveň poukazuje aj na nebezpečenstvo následkov požiarov v Austrálii.

Zdroj: TASR/AP/Glen Morey

Vedci sa domnievajú, že záchrana kľúčových ekosystémov by mohla v konečnom dôsledku napomôcť k udržateľnosti a záchrane života na Zemi. "Je to ďalší silný argument, aby sme sa vyhli degradácii ekosystémov na našej planéte. Je preto nevyhnutné sústrediť sa na zachovanie biodiverzity," upozorňuje Gregory Cooper z Univerzity v Londýne. Autori štúdie intuitívne vychádzali z toho, že veľké systémy sa zrútia pomalšie ako malé a budú potrebovať viac času na rozptýlenie následkov do veľkých vzdialeností. Vôbec však neočakávali, že veľké ekosystémy sa rozpadajú oveľa rýchlejšie a aj tie najväčšie pretrvajú pravdepodobne len niekoľko desaťročí.