VIDEO Na surfera (60) zaútočil žralok: Použil geniálny trik a zachránil si tak život

Nick sa 26. februára druhýkrát narodil, keď sa vyhol útoku žraloka. Spolu s kamarátom si boli zasurfovať neďaleko Aucklandu. Všetko vyzeralo fajn, no keď Minogue začal pádlovať smerom k pobrežiu, do ľavej strany tela ho niečo poriadne trafilo. Keď sa obzrel, zistil, že to bol veľký biely žralok, ktorý naňho zaútočil. "Ďalšia vec, ktorú si pamätám, je, že sa zahryzol do surfovacej dosky a pozeral sa na mňa," spomína.

NIck už bude opatrnejší Zdroj: Facebook/Nick Minogue

Surfer najprv podvihol päsť a na predátora zakričal, aby zmizol. Prvou ranou žraloka zasiahol tesne nad oko, druhý úder bol úspešnejší a trafil ho priamo do oka. Podľa vlastných slov sa sústredil výhradne na oko, nechcel ho trafiť do čeľuste. Po údere žralok pustil surf z papule a pomaly odplával preč. Nick sa teda otočil a pádloval asi dvadsať alebo tridsať metrov, keď žralok znova zaútočil. Vtedy muž začal pádlovať ešte rýchlejšie.

Blížiaci sa útok si všimol nemecký turista, ktorý sa z pláže snažil upovedomiť dvojicu surferov vo vode. Minogue však turistu nepočul. O tom, že sa ho snažil zachrániť, sa dozvedel až na sociálnej sieti. Keď sa mu napokon podarilo dostať na pláž, zistil, že má hlboké škrabance na ramene. Žraločie zuby mu prerezali aj neoprénový oblek. Záchranári mu ranu vyčistili a útok nahlásili. Pláž bola okamžite uzavretá.

Na surfe vidno stopy po žralokovi Zdroj: Youtube/1 NEWS ​

Nick napriek tejto nepríjemnosti nemieni so surfovaním skoncovať. "Nezastaví ma to, no budem ostražitejší," povedal. Vďaka útoku dostal cenné ponaučenie. "Žraloka treba zasiahnuť do nosa, oka alebo žiaber tak silno, ako to len dokážete," radí na záver.