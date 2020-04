Dievčina na troch schôdzkach zažila tú istú katastrofu: Chlapi, na TOTO sa nikdy nevyhovárajte!

Judy sa na Tinderi zoznámila so Stevom, ktorý sa jej predstavil ako úspešný podnikateľ: Po krátkom čase si dohodli spoločnú schôdzku v reštaurácii. "Bolo to príjemné, objednali sme si večeru a ja som sa ponúkla, že zaplatím. Mala som vtedy lepšie obdobie a nevidela som v tom problém," začína svoje rozprávanie mladá žena. Steve ju vraj ubezpečil, že nabudúce zaplatí on.

O niekoľko dní neskôr si podobný príjemný večer zopakovali. Mladík síce opäť hovoril o svojej práci a rodine ako počas prvej schôdzky, ale Judy to nevadilo, lebo atmosféra bola veľmi príjemná. "Objednal si takmer všetko z jedálneho lístka a veľa vína a opakoval, že to zaplatí. Dobré jedlo sme si užívali niekoľko hodín. Lenže keď malo dôjsť k plateniu, vyhovoril sa, že si zabudol doma peňaženku," hovorí Judy, ktorá tak nemala na výber a musela zaplatiť v prepočte takmer 180 eur. Steve opäť vehementne vyhlásil, že na treťom rande všetko už naozaj zatiahne on.

Zdroj: thinkstock.com

Dievčina však už v tejto chvíli tušila, že niečo nie je v poriadku a zdôverila sa kamarátke. Tá jej povedala, že je to určite jeden z tých chlapov, ktorí milujú večere zadarmo. Judy sa rozhodla Stevovi pomstiť. Zavolala ho na rande, kde jej porozprával opäť tie isté historky. Celý večer si objednávali len to najlepšie z menu, až kým sa účet nevyšplhal na 250 austrálskych dolárov (145 eur). Pri platení sa zopakoval rovnaký scenár; Steve sa vyhovoril, že má problém s účtom. "Povedala som mu, že to vybavím, ale musím si odbehnúť do auta pre peňaženku," uviedla Judy. Samozrejme, že sa už do reštaurácie k svojmu lakomému spoločníkovi nevrátila.