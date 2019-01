V reštaurácii sa odohrávalo poriadne trápne rande: Čašník sa už na to nemohol pozerať, zasiahol

Tim zašiel do reštaurácie na večeru, keď si začal všímať zaľúbencov sediacich pri stole vedľa. Podľa jeho slov išlo pravdepodobne o čerstvý vzťah, ktorý sa len rozbiehal a toto mohla byť ich prvá spoločná večera. Keď prišlo na výber jedla, Tim započul, ako sa muž domáha právomoci zaplatiť celý účet. Dievčina si uvedomovala, že to bude drahé.

As he looked at the menu his faced paled slightly, but I guess that could’ve been the lighting



Him: Are we having a starter

Her: Are you sure, let’s split the bill

Him: Have whatever you want



He reached out and held her hand



K ich stolu prišiel čašník a priniesol vínnu kartu. No reštaurácia bola drahšia ako by si mladý hosť želal. Žena to vycítila a trvala na tom, že večeru zaplatí ona, no jej spoločník to rázne odmietol. Namiesto vína si preto objednala obyčajnú vodu a snažila sa zmeniť tému. Chlapík trval na tom, aby si objednala niečo iné, no žena odpovedala, že jej výber je perfektný. "Rovnako, ako ty," skonštatoval priateľ. Napokon sa obaja rozhodli pre pečené hovädzie mäso a pohár vody.

The waiter returns: “have you decided yet”



Him: I’ll have roast beef and a glass of water please

Her: Me too

Him: Please have wine or they do cocktails

Her: I’m fine with water, we can go to a pub after - my treat



Tim ich pozoroval naďalej. Všimol si, že aj napriek obrovskej vzájomnej láske ich rande nie je také špeciálne, ako by obaja chceli. V tej chvíli zakročil čašník. "To pečené mäso najlepšie chutí s fľašou šampanského," poznamenal a naservíroval im šampanské zdarma. Dvojica si tak mohla pripiť na svoju lásku. Tento príbeh je dôkazom, že na svete sa stále dejú pekné veci.