Virtuálne randenie v čase koronavírusu: 59 OTÁZOK, ktoré naštartujú komunikáciu správnym smerom

LONDÝN - Najlepším a zároveň aj najbezpečnejším miestom na zoznámenie sa v čase pandémie aj naďalej zostáva virtuálny svet. Aplikácie sa najmä v tomto období tešia veľkej obľube a jej užívatelia ich považujú za skvelý začiatok konverzácie, ktorá môže v budúcnosti vyústiť do príjemného osobného stretnutia. Portál Metro.co.uk preto zverejnil zoznam najčastejších otázok používaných počas prvej virtuálnej schôdzky.

Virtuálne randenie nie je žiadnou novinkou a obrovský boom prežíva najmä v čase pandémie, keďže ešte stále nie sú úplne zrušené všetky obmedzujúce opatrenia. A pokiaľ plánujete aj vy pri hľadaní potenciálneho partnera využiť aplikácie, možno bude štart vašej komunikácie na prvom virtuálnom rande plynulejší a rýchlejší, ak si predtým prezriete zoznam otázok, ktoré patria k tým najčastejším.

Ktoré to sú?

1. Aká je najzábavnejšia alebo najzaujímavejšia vec, ktorú si urobil počas obmedzujúcich opatrení?

2. Máš nejakých súrodencov?

3. Aká spomienka z tvojho detstva ovplyvnila to, kým si teraz?

4. Ak by si mohol byť v karanténe kdekoľvek na svete, kde by to bolo?

5. Naučili ťa karanténne opatrenia niečo nové alebo si na niečo zmenil názor, ktorý si mal predtým?

6. Akú najslávnejšiu osobu si vo svojom živote stretol?

7. Aké miesto bude prvé, ktoré navštíviš po uvoľnení opatrení?

8. Aký film si videl naposledy?

9. Čítaš niečo práve teraz?

10. Máš nejaké zvieratko?

11. Si ranné vtáča alebo nočná sova?

12. Ak by ťa opísali tvoji priatelia, čo by o tebe povedali?

13. Aká je tvoja vysnívaná kariéra?

14. Akých osem nahrávok by si si zobral na pustý ostrov, kde by si bol úplne sám?

15. Ako si predstavuješ ideálne rande?

16. Pripomínaš skôr mačku alebo psa?

17. Čím najčastejšie zabávaš ľudí na večierku?

18. Kúpil si si počas obmedzujúcich opatrení niečo divné?

19. O kom by si mohol povedať, že ťa inšpiroval v živote?

20. Ak by si mohol pozvať na večeru koho chceš, kto by to bol? Je jedno, či ešte žije alebo je mŕtvy.

21. Čo si o tebe ľudia zvyčajne myslia, keď ťa prvýkrát stretnú?

22. Bol si niekedy vulgárny k čašníkovi?

23. Bol si na škole zástancom nejakého štýlu? (emo, raver, mosher...)

24. Na akom najlepšom koncerte si bol?

25. Ako si to zvládal, keď si musel zostať počas posledných mesiacov odlúčený od rodiny a priateľov?

26. Sledoval si virtuálne kvízy alebo večierky?

27. Aké miesto je podľa teba šťastné?

28. Ako si stretol svojho najlepšieho priateľa?

29. Ak by si sa mohol presťahovať kamkoľvek na svete, kde by to bolo?

30. Využíval si čas počas obmedzení cvičením alebo si iba "kysol"?

31. Aká je tvoja obľúbená pizza?

32. Aká je tvoja obľúbená zmrzlina?

33. Ak by si teraz mohol čokoľvek zjesť, čo by to bolo?

34. Kto by ťa hral vo filme tvojho života?

35. Povedali ti niekedy, že sa na niekoho podobáš?

36. Rád si vypočuješ nejakú hudbu alebo pozrieš niečo v telke, čo je "hriešne"?

37. Keby si mohol byť jedna postava zo seriálu Priatelia, ktorá by to bola?

38. Ak by si si chcel založiť biznis, čo by to bolo?

39. Ak nájdeš peniaze na ulici, čo s nimi urobíš?

40. Aké najlepšie rady si v živote dostal?

41. A aká bola najhoršia rada?

42. Ak by si mohol mať nejakú superschopnosť, ktorú by si si vybral?

43. Radšej by si bol bohatý alebo slávny?

44. Myslíš si, že keby si ako dieťa videl, kde si teraz, bol by si so sebou spokojný?

45. Si najradšej vonku?

46. Aký koníček si vždy chcel vyskúšať, ale nikdy si to neurobil?

47. Aká je najhlúpejšia vec, ktorej sa bojíš?

48. Čo najspontánnejšie si v živote urobil?

49. Na čo sa najviac tešíš?

50. Kde si chodil na prázdniny, keď si bol mladší?

51. Ak by si mohol čokoľvek študovať iba preto, aby si sa niečo naučil a nemusel by si si v tomto odbore hľadať prácu, čo by to bolo?

52. Ak by tvoji priatelia boli Spice Girls, ktorou z nich by si chcel byť?

53. Ak by si práve teraz vyhral v lotérii, na čo by si minul výhru?

54. Na akú pesničku myslíš, keď sa pozeráš z okna auta alebo autobusu?

55. Aké bolo tvoje najhoršie rande?

56. Ak by si sa mohol vrátiť v čase, do akého obdobia by to bolo?

57. Čo by si urobil, keby si mal dosť peňazí a nemusel by si pracovať?

58. Povedal by si o sebe, že si introvert alebo extrovert?

59. Čo by si si vzal na spoločný piknik na diaľku?