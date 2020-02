Žena verejne brutálne zahanbila svojho manžela, ktorý ju podviedol: Zašla ale priďaleko?!

LONDÝN - Odhalená nevera je citlivá záležitosť. Nie je jednoduché vyrovnať sa s ňou bez toho, aby nebolo do tohto problému zatiahnuté aj okolie. Na Reddite sa pred pár dňami objavil príspevok zachytávajúci reakciu podvedenej ženy, ktorá vyhodila z domu neverného manžela. Mnohí diskutujúci ale hovoria o tom, že manželka zašla priďaleko a mala lepšie ovládať svoje emócie.

Akokoľvek nevera bolí, podvedení partneri by nikdy nemali pri jej riešení zabudnúť na svoju dôstojnosť. Výbuch emócií, hnev, výčitky a hádky je najlepšie vyriešiť bez svedkov medzi štyrmi stenami. Na stránke Reddit sa nedávno objavil príspevok užívateľa, ktorého pred jedným domom upútal matrac s neprehliadnuteľným červeným nápisom: "Vymenila som zámky. Vezmi si posteľ do (jej) domu. Rozvádzam sa s tebou. Povedala som deťom, čo si urobil v našej posteli a ocka už nemilujú."

Zdroj: Reddit/kassinopious

Na príspevok zareagovalo veľa užívateľov, ktorí sa rozdelili do dvoch táborov. Kým jedna skupina búrlivý postoj ženy chápe, iní si myslia, že mala deti pred všetkým chrániť a svojou reakciou nemusela zabávať okolie. Jeden užívateľ je napríklad presvedčený o tom, že matka by určite nemala zachádzať do detailov a riešiť pred deťmi otázky sexu.

Lenže na tom, že sa dozvedia o vine svojho otca, nie je podľa niektorých nič zlé. "Deti si zaslúžia vedieť, prečo sa ich rodina rozdeľuje. Je zrejmé, že treba brať ohľad na vek, ale takto lepšie pochopia, čo sa stalo," napísal istý mladík. Mnohí podotkli, že podvedená manželka vybuchla až príliš a mala by pamätať na to, že je síce hanba, že ju manžel podviedol, ale to neznamená, že je zlý otec a nezaslúži si byť milovaný vlastnými deťmi.