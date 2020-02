VIDEO Dobrodruh (†64) zomrel pri pokuse dokázať, že Zem je plochá: Vystrelil sa z rakety

BARSTOW - Pri pokuse vyletieť so svojou podomácky vyrobenou raketou v sobotu zomrel americký dobrodruh Mike Hughes, známy aj ako Mad Mike. Šesťdesiatštyriročný muž havaroval so svojou raketou na parný pohon krátko po vzlietnutí z púšte blízko kalifornského Barstow.

Ako informuje spravodajský portál BBC, Hughes bol známy presadzovaním teórie, že Zem je plochá, a dúfal, že to dokáže, keď sa dostane do vesmíru. Kancelária šerifa v okrese San Bernardino informovala, že ich privolali k incidentu pri štarte rakety okolo 14:00 miestneho času.

Zdroj: SITA/James Quigg/Daily Press via AP

Po tom, ako raketa havarovala do otvorenej púšte, vyhlásili jedného muža za mŕtveho. Hughesov publicista pre americké médiá potvrdil, že to bol práve on, čo zomrel. Štart rakety filmovali pre novú reláciu Homemade Astronauts, ktorú pripravuje televízia Science Channel.

Mad Mike a jeho pomocníci postavili raketu na jeho dvore v Apple Valley, pričom na ňu minuli okolo 18-tisíc dolárov (v prepočte zhruba 16 700 eur). S pomocou svojho partnera Walda Stakesa sa Hughes vo svojej rakete na paru usiloval dosiahnuť výšku 1525 metrov, uvádza portál Space.com.

V marci 2018 sa Hughesovi s raketou podarilo vyletieť do výšky 570 metrov. V roku 2002 sa Hughesovi podarilo dosiahnuť Guinnessov svetový rekord za najdlhší skok s limuzínou, ktorý mal viac ako 31 metrov. "Keď Boh tvoril Mikea, tak sa mu asi rozbila forma. Ten chlap bol naozajstný úkaz a žil na hrane. Určite by nechcel zomrieť inak, než takto," povedal serveru TMZ jeho niekdajší mediálny zástupca Darren Schuster.