Európu zamoril mimoriadne nebezpečný červ! Experti varujú, v týchto štátoch je to najhoršie

Červ druhu obama nungara v súčasnosti pokrýva až 70 percent francúzskeho územia a v rovnakej miere sa vyskytuje aj vo Veľkej Británii. Slizký hnedý tvor, ktorý bol náhodne dovezený z Južnej Ameriky, požiera miestne populácie slimákov a dážďoviek. Experti ho spozorovali už aj v Španielsku, Portugalsku, Taliansku a Belgicku.

Obama nungara dorastá do dĺžky vyše sedem centimetrov a po celom tele má stovky malých očí. Tento druh sa vyskytuje vo veľkom množstve obzvlášť pozdĺž atlantického pobrežia, od španielskych hraníc po Bretónsko na severozápade Francúzska, ako aj v oblastiach Stredozemného mora.

Zoológ Jean-Lou Justine varuje, že druh môže vážne poškodiť európsky ekosystém. "Rozsiahle rozšírenie tohto druhu v kombinácii s jeho dravým spôsobom obživy robia z neho potenciálnu hrozbu pre biodiverzitu a ekológiu Európy," vysvetlil. Vedecký tím zozbieral 530 záznamov o výskyte tohto červa medzi rokmi 2013 a 2018. Výsledky ukázali, že červ sa rozšíril do troch štvrtín oblastí vo Francúzsku.

Červ sa prvýkrát objavil v Európe na ostrove Guernsey v Lamanšskom prielive v roku 2008, no rýchlo sa rozšíril do iných častí Európy. V ohrození sú najmä dážďovky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre udržiavanie zdravej pôdy. Okrem toho obrábajú pôdu a napomáhajú zdravému rastu rastlín. Ich strata by spôsobila menšiu úrodnosť pôdy, čím by boli krajiny zraniteľnejšie v prípade záplav. Invázia obama nungaru je pravdepodobne spôsobená medzinárodným obchodom s rastlinami, keďže dospelé červy a rovnako aj kokóny môžu jednoducho cestovať v kvetináčoch. Experti predpokladajú, že červy znížia populáciu dážďoviek vo Veľkej Británie až o dvadsať percent.