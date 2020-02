Prevratný objav v Česku: Toto by ste inde na svete hľadali márne!

OLOMOUC - Drevená studňa, ktorú archeológovia našli počas záchranného výskumu pod budúcou diaľnicou D35 pri Ostrove v Pardubickom kraji, je najstaršia praveká drevená štruktúra na svete. Potvrdil to doterajší výskum archeológov, ktorí ju datujú do rokov 5256 až 5255 pred Kristom. Po ukončení výskumu bude objekt vystavený vo Východočeskom múzeu v Pardubiciach.

"Dendrochronologickým aj kádiokarbónovým datovaním sa potvrdilo, že naozaj je to v tejto chvíli najstaršia praveká drevená štruktúra na svete. Bude to ale zrejme dočasná záležitosť, ale zatiaľ musíme studni toto prvenstvo prisúdiť," vyhlásil riaditeľ Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Východočeské múzeum studňu prijme do svojej zbierky po skončení výskumu a po reštaurovaní, ktoré vykonávajú odborníci v Litomyšli. Studňa sa stane súčasťou archeologickej expozície Proti prúdu času.

Ilustračné foto Zdroj: TV UFA 1

Pre archeológov má objav studne veľký význam, a to nielen kvôli jej veku, ale i vďaka vyspelej technológii, ktorou bola postavená. "V rohoch boli drevené koly, ktoré boli vydrážkované a do týchto drážok sa dávali opracované dosky. Podľa doterajších archeologických nálezov sme si mysleli, že táto technika bola použitá až niekedy v dobe bronzovej a neskôr, napríklad v dobe rímskej. Teraz už ale vieme, že ju používali aj neolitickí ľudia. Takže nielen jej vek, ale aj vyspelá technológia je veľmi zaujímavá až omračujúca. S tým skutočne nikto nepočítal," doplnil Peška.

Studňu objavenú z dubových kmeňov objavili archeológovia v katastri Ostrova na Chrudimsku. Bola hlboká asi 140 cm, jej pôdorys mal rozmery 80 x 80 cm. Jej neolitickí tvorcovia drevené prvky opracovali nástrojmi z kameňa, kostí, rohoviny alebo dreva. Studňa bola izolovaná, nenachádzala sa na území žiadnej osady; tú budú odborníci ešte len hľadať. Predpokladajú ale, že by mohla byť niekde neďaleko. Výskum pokračuje, unikátna studňa sa teraz konzervuje. Paralelne s tým budú vedci robiť ďalšie analýzy, najmä tie prírodovedné. V súčasnosti pracujú na mikromorfológii studne, na rozbore určitých chemických látok, ktoré by mohli ukázať, ako vtedy vyzeralo okolo studne prírodné prostredie.