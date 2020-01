FOTO Vodič (66) chcel použiť špeciálny jazdný pruh: Neuveriteľné, čo bol schopný pre to urobiť

Šesťdesiatdvaročného muža zastavili, keď si jeden z príslušníkov všimol kostru s klobúkom priviazanú k sedadlu žltým povrazom. Špekulant dostal pokutu a úrad využil jeho prípad, aby varoval ostatných vodičov, že takéto taktiky nebudú tolerovať. Ročne pritom v Arizone chytia asi sedemtisíc šoférov porušujúcich predpisy upravujúce používanie jazdných pruhov pre vozidlá obsadené dvoma a viac osobami, takzvané HOV lane.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY