Ľudia pri pohľade na FOTO žien nechcú veriť: Skúste uhádnuť vek týchto sexíc!

MELBOURNE - Keď Hannah zverejnila na Instagrame fotografiu, na ktorej pózuje v dvojdielnych plavkách so svojou matkou, netušila, čo tým spôsobí. Všetci sa jej totiž pýtali na ženu, ktorá sedí vedľa nej. Keď potom povedala, že je to jej maman, nikto jej nechcel veriť. Babička z austrálskeho Melbourne totiž pôsobí veľmi mladistvo.

Dcéra Hannah a matka Sharon Orvalové vyzerajú na spoločných fotografiách ako sestry a len ťažko uveriť, že je medzi nimi 35-ročný rozdiel. "Áno, toto je moja mama," vysvetľovala 20-ročná dievčina iba nedávno zaskočeným užívateľom sociálnej siete po tom, ako zverejnila spoločnú fotografiu, na ktorej s mamou posedávajú v plavkách.

Atraktívna babička, ktorá má na Instagrame 50 000 sledovateľov, si ich získala najmä svojimi radami v oblasti fitnes, ktorému sa pravidelne venuje. Ako bývalá osobná trénerka teraz radí ľuďom v oblasti kondičného režimu. Jej seriál "Shazzas Tips" čoraz viac naberá na popularite. "Začínalo to jednoduchými radami a zrazu začali ľudia odo mňa požadovať viac informácií. Rozdávala som rady zadarmo založené na vlastných skúsenostiach, keďže som kedysi trénovala," hovorí Sharon. Hoci je už na dôchodku, do telocvične chodí päť až šesťkrát do týždňa. "Robím všetko pre to, aby som sa udržala vo forme. Striedam závažia a kardio cvičenie."

Čo sa týka stravy, príliš sa neobmedzuje. Cez týždeň sa stravuje veľmi jednoducho a snaží sa akurát vyhýbať polotovarom. Cez víkend si ale dopraje úplne všetko. Neuznáva žiadne diéty a radikálne obmedzenia. V minulosti vraj so stravou experimentovala tak, ako väčšina žien. Časom však pochopila, že neexistuje ideálny model stravovania, ktorý platí pre všetkých a postupne si vyberala potraviny, ktoré najlepšie vyhovujú jej telu. "Každý si musí všetko vyskúšať na sebe. Niekto môže jesť chlieb a je zdravý a štíhly, niekto ho zas jesť nemôže," vysvetľuje Orvalová.

Sharon vraj nikdy nebola na plastickej operácii. Aj keď je zrejmé, že minimálne prsia si chirurgicky vylepšiť nechala. Svojej pleti pravidelne dopraje laserové ošetrenie a príležitostne si nechá aplikovať botox. Nechce to však preháňať. "Vrásky na čele nie sú žiadna tragédia," uzatvára.