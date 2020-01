Každodenné zvyky, s ktorými by ste mali okamžite prestať, inak tým ohrozujete svoje zdravie

Váš zdravotný stav je síce v nemalej miere ovplyvnený genetickou výbavou, ale vo veľkom naňho vplývajú aj vaše každodenné zvyklosti a rituály. Práve opakovaním každodenných nesprávnych návykov si môžete nevedomky spôsobiť veľký problém v podobe častých chorôb, zdravotných komplikácií či pocitu nepohody. A ktoré to sú?

Dlhé horúce sprchy

Ak máte radi dlhé a teplé sprchy, máme pre vás zlé správy. Dlhé vystavenie horúcej vode zanecháva totiž vašu pokožku extra suchú a likviduje jej ochrannú tukovú zložku.

Zdroj: gettyimages.com

Konzumácia hotových jedál

Varenie vás síce oberá o čas, zároveň ale šetrí vaše zdravie. Hotové polotovary sú totiž plné tukov a soli.

Syntetické vône

Každý chce, aby mu príbytok pekne voňal. Syntetickým vonným látkam by ste sa však mali vyhýbať v maximálnej miere. Podľa štúdie American College of Alergy and Astma and Immunology môže práve ich používanie zvýšiť riziko vzniku astmy a iných dýchacích problémov.

Namočený riad cez noc

Je síce pravda, že niektoré zvyšky jedál sa dajú z riadu ľahšie odstrániť, ak ich necháte odstáť vo vode. Ale buďte opatrní! Špinavá voda je totiž ideálnym miestom na množenie rôznych baktérií.

Zdroj: Getty Images ​

Dni voľna bez budíka

Patríte medzi tých, ktorí vypínajú cez víkend a sviatky budíček a dlho si pospia? Mali by ste vedieť, že Štúdia Lekárskej fakulty Univerzity v Massachusetts potvrdila, že nadmerný spánok môže súvisieť s chorobami, ako sú cukrovka a vysoký krvný tlak.

Holenie žiletkami

Ak sa holíte žiletkou, nemali by ste ju používať príliš dlho. Každým použitím sa v nej totiž hromadia baktérie, ktoré spúšťajú kožné alergie.

Zdroj: Getty Images

Sprcha pred spaním

Sprcha po dlhom dni môže byť skutočne upokojujúca a relaxačná. Ak si však umyjete vlasy, nezabudnite ich pred spaním dôkladne vysušiť. Spánok s mokrými vlasmi prispieva k ich vypadávaniu a podporuje tvorbu lupín.

Častá hygiena uší

Ušný vosk ničí baktérie, chráni vnútorné ucho a jeho časté odstraňovanie otvára vstupnú bránu pre rôzne infekcie.

Pitie sladkých sýtených nápojov

Bublinky v sladkom nápoji sú pre mnohých reštartom počas náročného dňa. Avšak okrem toho, že majú vysoký obsah cukru, oslabujú aj funkcie niektorých orgánov.

Zdroj: thinkstock.com

Odstraňovanie chĺpkov v nose

Trčiace chlpy z nosa pôsobia síce neesteticky, ale absolútna likvidácia tohto ochlpenia je nebezpečná. Chĺpky majú totiž ochranné vlastnosti, takže pri ich odstraňovaní zvyšujete riziko výskytu rôznych ochorení.

Popoludňajšie zdriemnutie

Predstava poobedňajšej siesty je síce lákavá, ale spánok s plným žalúdkom môže narušiť tráviaci cyklus, spôsobiť nespavosť a reflux.

Žiadne raňajky

Vynechávanie raňajok vášmu telu nijako neprospieva. Mozog potrebuje glukózu, aby zostal aktívny a ak vynecháte ranné jedlo, získava ju zo svalov.

Zdroj: Getty Images

Spánok s mejkapom

Zabudnúť na odstránenie líčenia pred spánkom je bežný, ale hrozný zvyk. Koža musí v noci dýchať a vrstva púdru či mejkapu jej v tom bráni, nehovoriac o množstve chemikálií, ktoré sa v týchto výrobkoch nachádzajú.

Zanedbávanie pitného režimu

Každý má dni, keď je taký zaneprázdnený, že si ani nespomenie na to, že musí piť. Nezabúdajte ale, že ak nebudete vaše telo hydratovať, ohrozujete vaše zdravie.