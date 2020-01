Vedci predĺžili život červa o 500 percent: Vďaka tomu by mohli ľudia žiť až o 400 rokov dlhšie!

Tím vedcov z kalifornského biologického laboratória Buckovho inštitútu pre výskum starnutia a čínskej univerzity Nanjing identifikovali dva druhy bunkových signálnych drág IIS a TOR, ktoré dokážu kontrolovať starnutie. Po zmene inzulínovej signalizácie sa život červov môže predĺžiť až o 500 percent. Ide o ekvivalent, ktorý platí aj pre ľudí a týmto spôsobom by sa mohol predĺžiť náš život až o štyristo rokov. Základom je, že IIS a TOR, ktoré sú zodpovedné za túto dlhovekosť, majú aj ľudia. IIS reaguje na faktory vonkajšieho prostredia, napríklad na jedlo, a koordinuje bunkovú reakciu organizmu medzi tkanivami. Na druhej strane, TOR je akýsi výživový senzor, ktorý v bunkách reaguje na zmeny v dostupnosti potravy. Tieto dve zložky sú podľa vedcov nevyhnutné počas vývoja jednobunkových a viacbunkových organizmov.

Zdroj: Getty Images

"Predpokladáme, že znižovanie aktivity IIS a TOR ovplyvňuje starnutie tým, že organizmus prepne na takzvanú údržbu," uviedli výskumníci s tým, že tento efekt nefunguje na princípe "jeden plus jeden jedva", ale "jeden plus jeden je päť". To zapríčiňuje, že mesačná životnosť červa sa zvýši až o 500 percent. Dobrou správou je, že sa to týka aj ľudí. "Mnoho červov a ľudí zdieľa rovnaké gény a genetické cesty. K opísanej aktivite u ľudí dôjde ale len s pomocou liekov, aj keď je nepravdepodobné, že by sa ľudský život predĺžil na 500 rokov," vysvetlili autori štúdie Jarod Rollins a Aric Rogers.

Zdroj: thinkstock.com

Dlhovekosť je regulovaná v mitochondriách, orgánoch zodpovedných za energiu bunky. Deregulácia mitochondrií je spojená so starnutím. Tieto zistenia by mohli zodpovedať otázku, prečo vedci stále nenašli liek na dlhovekosť u ľudí. Nič však nie je stratené. Podľa expertov určite nie je nemožné, aby človek prežil tri storočia. Všetko závisí od povahy organizmu.