Šesť VECÍ, ktoré nikdy nehovorte, keď si od šéfa pýtate zvýšenie platu

LONDÝN - Ak Vás práve nový rok prinútil popremýšľať o svojich kariérnych plánoch, povýšení či vyššej mzde, tak nie ste jediní. Štatistiky totiž potvrdzujú, že práve január je najčastejší mesiac, kedy ľudia prehodnocujú ďalšie smerovanie vo svojej práci či výšku platu. Ak zvažujete tú druhú možnosť, mali by ste sa vyhnúť týmto siedmim zásadným chybám.

Vstup do nového roka vnímajú mnohí ako čas na zmenu v pracovnom či súkromnom živote. A ak práve plánujete požiadať svojho šéfa o vyšší plat, je veľmi dôležité, aby ste sa pri tom vyhli niektorým argumentom, o ktorých si myslíte, že ho obmäkčia. Ide totiž o chybné kroky, ktoré môžu vašej pracovnej pozícii skôr uškodiť. A ktoré to sú?

Som tu viac ako rok

Personálny manažér Ash Donovan zo spoločnosti Gear Hungry potvrdil, že pri vyjednávaní o zvýšení platu je argument o dĺžke pôsobenia vo firme veľmi častý, ale zároveň veľmi nešťastný. Lepší plat je totiž odrazom hodnoty vykonanej práce. "Nie je podstatné, ako dlho pracujete vo firme. Dôležitý je váš prínos, pretože práve ten rozhoduje o tom, kedy a či vôbec sa má zvýšiť vaša mzda," vysvetľuje. Namiesto toho, aby ste diskutovali o tom, koľko pracovných dní máte za sebou, uveďte konkrétne udalosti a dôvody, prečo sa domnievate, že máte nárok na lepšie ohodnotenie. Poskytnite ďalšie uskutočniteľné aktivity, ktorými plánujete prispieť k fungovaniu tímu a nakoniec vytvoriť ešte väčšiu hodnotu.

Moje nájomné sa zvýšilo

Ide o veľmi zlé odôvodnenie žiadosti o vyšší plat, ktoré vášho nadriadeného vôbec nezaujíma. Aj on a všetci ostatní vo firme majú totiž svoje životné náklady. "Zvyšovanie mzdy sa neodvíja od osobnej situácie toho ktorého pracovníka. Môže to iba prispieť k nepríjemnej atmosfére," podotýka Ash. Takže či sa už zvýšili vaše náklady na bývanie, potrebujete nové auto, prípadne v roku 2020 organizujete svadbu, vaše osobné výdavky nesúvisia s výkonom, ktorý máte odvádzať na pracovisku. Je potrebné si zachovať profesionalitu a sústrediť sa iba na svoju prácu.

Zdroj: Getty Images

Chcem zvýšiť plat o stovky/tisíce eur

Takéto masívne zvýšenie mzdy je dosť nepravdepodobné. Vedúci pracovníci síce oceňujú otvorenosť svojich podriadených, ktorí sa týmto spôsobom snažia o čestnú diskusiu o svojej budúcnosti na pracovisku, zároveň si ale myslia, že zamestnanci majú niekedy nereálne požiadavky. Je to určite ten najlepší spôsob, ako podráždiť osobu s rozhodovacími právomocami. Ash odporúča vyhnúť sa konkrétnemu číslu, a to z dvoch dôvodov: Vyhnete sa tak strápneniu, ak náhodou sumu príliš preženiete. Zároveň neriskujete, že požiadate o menšiu sumu, ako vám šéf plánoval ponúknuť. Nechajte preto všetko otvorené a dovoľte svojmu šéfovi, aby ako prvý hovoril o číslach práve on.

Zvýšte mi plat, lebo odídem

Kladenie ultimáta je vždy riskantné. Pokiaľ nemáte istotu, že ste na pracovisku nenahraditeľní, nič podobné neskúšajte. Nerobte to obzvlášť vtedy, keď nemáte v zálohe nejakú inú pracovnú ponuku. Váš šéf to totiž môže zobrať vážne a nebude sa vôbec snažiť udržať vás vo firme.

Zdroj: Getty Images

Hovoril som so svojím kolegom, vraj dostáva viac ako ja

Žiadosť o zvýšenie mzdy cestou porovnávania sa s niekým iným môže vyvolať nepríjemnú situáciu. V tomto prípade je dôležité vôbec nespomínať spolupracovníkov. Je totiž len málo pravdepodobné, že presne viete, čo všetko vaši kolegovia zvládajú v práci. Niektorí sú skúsenejší v iných oblastiach ako vy a možno aj zbehlejší v situáciach, ktoré sú vám cudzie.

Nemôžem uveriť, že sme stratili takého veľkého klienta, ale aj tak potrebujem zvýšiť mzdu

Načasovanie žiadosti o zvýšenie platu môže rozhodnúť o všetkom. Urobte si preto vopred prieskum a buďte informovaný o tom, čo sa v práci deje. "Ak je atmosféra trochu napätá, bude rozumné, ak odložíte náročné diskusie s vedením a počkáte, kým napätie opadne. Skôr, ako začnete akékoľvek vyjednávanie o mzde, presvedčte sa o tom, že spoločnosť disponuje zdrojmi na splnenie vašich požiadaviek," radí manažér.