Žena znechutene odišla zo silvestrovskej párty: Z niektorých prítomných rodičov sa jej dvíhal žalúdok

Žena, ktorá bola nútená odísť zo silvestrovskej párty, rozoberá na sociálnej sieti vážny problém. Z toho, čo sa odohrávalo na večierku, sa jej totiž dvíhal žalúdok. "Napriek tomu, že na tú oslavu dorazilo veľa rodičov s deťmi, niektorí z nich neustále odchádzali do kúpeľne, kde šňupali kokaín. Bolo mi z nich zle," začína svoje rozprávanie. Ona a jej partner vraj boli jediní, kto v ten večer nebral žiadne drogy, hoci im ich ponúkali. "Boli sme šokovaní. Všade pobehovali deti a ich rodičia boli zamestnaní užívaním drog."

Žena preto zvažuje kontaktovanie sociálnych služieb a obrátila sa aj na stránku Mumsnet, aby zistila, aké má v tomto smere možnosti. Šokovalo ju aj to, že spomínaní rodičia boli vzdelaní a úspešní ľudia, ktorí by si mali plne uvedomovať závažnosť celej situácie. "Veľa z nich mi povedalo, že na večierkoch je to bežné a že to veľmi riešim. Nie je to vraj problém, pretože deti nič nevidia a všetko sa deje za zatvorenými dverami kúpeľne," píše žena.

Jeden z užívateľov poznamenal, že dospelí majú právo voliť si spôsob životného štýlu, ale ak sú už rodičmi, v prvom rade by mali myslieť na bezpečnosť svojich detí. "Chúdence deti. Je to nechutné. Je to príklad zanedbávania starostlivosti," napísal jeden užívateľ.