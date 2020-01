Mladík si do práce obliekol tesné obtiahnuté nohavice a zažil ten najtrápnejší moment v živote

Muž menom Zack si do práce obliekol nohavice, ktoré opísal ako "trochu tesné". Chcel raz a navždy posunúť kamarátsky vzťah s manažérkou Kelly na vyššiu úroveň. Plán mu však nevyšiel. Prečo sa tak stalo, prezradil svojmu otcovi, ktorému trápny moment opísal cez správy. Jeho otec sa neudržal a synov príbeh uverejnil na Twitteri, kde sa stal senzáciou.

Ilustračné foto Zdroj: Youtube/kastelenenkloosters ​

"Stala sa mi tá najtrápnejšia vec v celom živote," stojí v prvej správe Zacka otcovi. Vysvetlil, že si do práce obliekol veľmi tesné nohavice, ale vraj mu pristali. "Každopádne, dnes som si kľakol, aby som zo zeme zodvihol nejaké misky na polievku," pokračuje. Ďalej opisuje, ako sa mu nohavice pri tomto pohybe úplne roztrhli. A aby toho nebolo málo, v ten deň na sebe akurát nemal nijakú spodnú bielizeň. "Aby som to skrátil, moja manažérka, ktorá odkladala misky na polievku, doslova videla môj análny otvor. Každý ho videl, ale Kelly, Kelly, tá nazrela až do môjho vnútra," dodal Zack.

Omg I thought I was having a day, this just happened to my son at work. I gotta get him on twitter he fucking slays me! Idk where he gets it from.



(Yeah, he gave me permission ) pic.twitter.com/H3HSXdmApL