Keď sa mladík dozvedel, prečo s ním jeho priateľka naozaj chodí, vypenil: Takto krásne ju dobehol

Príslovie o človeku, ktorý druhému jamu kope a nakoniec do nej padá on sám, sa do bodky naplnilo v prípade Willa a jeho nemenovanej priateľky. Dvojica si padla do oka na kurze pre plavčíkov. Po prvom stretnutí si začali písať, vzájomné sympatie krátko nato prerástli do vzťahu. Dvojica spolu nejaký čas randila a možno by to takto fungovalo až doteraz, keby zaľúbenca zo zamilovaného snenia neprebral jeho známy, s ktorým bol na spomínanom kurze. Upozornil ho, že mu musí o jeho priateľke niečo povedať, inak by mal výčitky svedomia. Vraj je to žena, ktorá často zneužíva mužov. Keď sa jej totiž spýtal, či chodí s Willom, tak mu napísala, že v "skutočnosti spolu nechodia, ale pokiaľ bude za všetko platiť, tak s ním bude chodiť von tak dlho, ako dlho bude on za všetko platiť, pretože dievčatá musia niečo jesť".

Zdroj: Getty Images

Šokovaný mladík by možno ničomu neveril, ale jeho kamarát mal konverzáciu uloženú v mobile, a tak si ju mohol prečítať. Vyzbrojený týmito informáciami pozval priateľku do drahej reštaurácie "Požiadal som ju, aby so mnou išla do reštaurácie hibachi. Dali sme si to najdrahšie jedlo, dobre sme ho zapili a nezabudli sme ani na zmrzlinu," píše Will na Reddite. Dobre zasýtený sa potom zdvihol od stola a dievčine povedal, že si musí odskočiť. V skutočnosti však odišiel preč.

Zdroj: Getty Images

Asi po trištvrte hodine dostal rozzúrené správy, v ktorých mu priateľka nadávala, pretože mastný účet v reštaurácii musela nakoniec zatiahnuť jej matka, keďže ona sama nemala žiadne peniaze. "Tiež mi pripomenula, že spolu končíme. Bol som síce sklamaný, lebo som si myslel, že ma má naozaj rada, ale po tomto všetkom som cítil, že som urobil dobre, keď som sa jej zbavil," dodal Will. Po zverejnení svojej skúsenosti sa väčšina užívateľov zhodla v tom, že sa rozhodol správne. "Zbavil si sa hroznej osoby," napísal jeden z nich.