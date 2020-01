Narodili ste sa v tomto roku? Potom vám hrozí oveľa vyššie riziko niektorých druhov rakoviny

NEW YORK - Výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka u starších dospelých za posledné desaťročia klesol, no stúpol u mladých ľudí. Vedci zaznamenávajú prudký nárast tohto typu rakoviny u dvadsiatnikov a tridsiatnikov. Špeciálne by mali byť podľa nich obozretní ľudia narodení v roku 1990.

Do sveta prichádza nový trend, ktorý však v žiadnom prípade nie je veselý. Rakovina hrubého čreva a konečníka sa odjakživa považovala za rakovinu, ktorá postihuje najmä starších ľudí. už to ale neplatí; vedci totiž zistili, že ohrození sú práve mladí ľudia vo veku od 20 do 30 rokov. Zistenia Americkej spoločnosti pre rakovinu sú alarmujúce. Jej výskum ukázal, že u ľudí, ktorí sú narodení do roku 1950, za posledné roky klesá riziko výskytu kolorektálnej rakoviny. Ohrozenou skupinou sa, naopak, stávajú ľudia narodení po roku 1950 a experti netušia prečo. Rakovina hrubého čreva a konečníka sa vyvíja oveľa rýchlejšie v porovnaní s inými druhmi. Organizácia odhaduje, že v USA bude diagnostikovaných asi 13 500 nových pacientov mladších ako 50 rokov.

Zdroj: Getty Images

"Ľudia narodení v roku 1990, rovnako ako môj syn, majú dvojnásobne zvýšené riziko rakoviny hrubého čreva a štvornásobne zvýšené riziko rakoviny konečníka," uviedla epidemiologička Rebecca Siegelová. Tiež varuje, že mladá generácia si toto riziko ponesie až do staroby.

Znepokojivý trend potvrdil aj profesor chirurgie Thomas Weber. "O týchto dramatických prírastkoch niet pochýb," vyhlásil s tým, že počet nových kolorektálnych karcinómov u ľudí mladších ako 50 rokov každý rok prekračuje celkový počet nových prípadov menej častých druhov rakoviny, ako napríklad Hodgkinov lymfóm.