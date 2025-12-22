Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Izrael, Cyprus a Grécko prehĺbia bezpečnostnú spoluprácu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Igor Vershinsky)
TASR

TEL AVIV - Izrael sa dohodol na prehĺbení bezpečnostnej spolupráce s Cyprom a Gréckom, oznámil v pondelok predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu na tlačovej konferencii s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom v Jeruzaleme. Informuje o tom agentura Reuters a portál The Times of Israel (TOI).

Netanjahu tiež uviedol, že Izrael, Cyprus a Grécko majú v úmysle pokročiť s ekonomickým koridorom na osi India - Blízky východ - Európa. Ide o iniciatívu na prepojenie Indie s Európou cez Blízky východ lodnou a železničnou trasou. Izraelský premiér pred trojstranným stretnutím rokoval zvlášť s Mitsotakisom a Christodulidisom, a to najprv medzi štyrmi očami a následne sa k rokovaniam pridali ďalší členovia delegácií, uviedla Netanjahuova kancelária.

Šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar sa stretol s gréckym ministrom zahraničných vecí Jorgosom Gerapetritisom a cyperským náprotivkom Konstantinosom Kombosom, uviedla jeho kancelária a dodala, že ministri ešte v pondelok absolvujú trojstranné rokovanie. Christodulidisa v prezidentskom sídle privítal izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý na sieti X napísal, že s cyperským náprotivkom diskutoval o tom, ako prehĺbiť spoluprácu vrátane trilaterálnej aliancie medzi Izraelom, Cyprom a Gréckom, a o dôležitosti izraelsko-egyptskej dohody a exporte plynu, ktorú minulý týždeň oznámil Netanjahu.

Vzťah bude o energetike, bezpečnosti a ekonomike

Herzog a Mitsotakis navštívili dom 26-ročného izraelsko-gréckeho občana Jonasa Chrosisa, ktorý zahynul počas streľby v Jaffe v októbri 2024. K útoku, ktorý si vyžiadal sedem obetí, sa prihlásilo ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas - Brigády Izzaddína Kasáma. „Jonasova násilná smrť bola tragédiou, ktorá nám pripomína potrebu boja proti terorizmu vo všetkých jeho formách,“ uviedol podľa vyhlásenia Herzogovho úradu Mitsotakis. Nemenovaný izraelský diplomat ráno pre TOI povedal, že očakávané trojstranné vyhlásenie ukáže, že vzťah medzi týmito spojencami z východného Stredomoria prechádza do novej fázy a bude sa týkať energetiky, bezpečnosti a väčšiny ekonomických sektorov - od turizmu po poľnohospodárstvo. Dodal, že sa neočakáva vytvorenie spoločných vojenských síl, napriek špekuláciám, že tieto krajiny to zvažujú vzhľadom na rastúce obavy Grécka z expanzívnej vojenskej politiky Turecka.

