To najhoršie z najhoršieho: Toto by ste pod vianočným stromčekom nechceli!

BRATISLAVA – Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. Vianoce sú symbolom pokoja, no určite nesmú chýbať darčeky, ktoré potešia tých najmenších, ale aj dospelákov. Či už je to maličkosť, alebo veľká nádielka, každý z nás sa poteší. Nie vždy sa nám však podarí obdariť blízkych tým správnym darčekom.

Určite sa vám už stalo, že ste dostali darček, pri ktorom ste sa museli naozaj tváriť radostne, aj keď to nebolo nič pre vás. Aj vianočné trapasy však patria k životu. Spýtali sme sa preto ľudí, aký najhorší darček dostali. Ako ste na tom vy?

Traumatická sklenená guľa

Vianočná sklenená guľa ako maličkosť určite poteší. V prípade Tadeáša to však nedopadlo najlepšie, pre neho bol práve toto najhorší darček. „Vždy som sa na ňu úžasom díval, kým ma netraumatizovala "vianočná hrozba" od môjho brata, ktorý ma varoval, že sa guľa môže ľahko rozbiť. Bola to priam veštba a guľa sa mi prakticky hneď na druhý deň rozbila a moje ilúzie o vianočnej guli boli preč a stal sa z nej najtraumatizujúcejší darček. Odvtedy nemám rád nič krehké,“ povedal nám mladík.

Prečo by mi niekto, kto ma pozná, preboha, dal toto?

Väčšinu z nás kniha na Vianoce naozaj poteší. V prípade Simony to však bolo úplne inak napriek tomu, že je veľkou milovníčkou literatúry. Najhorším darčekom bola pre ňu biografia chlapčenskej skupiny Blue, ktorá sa preslávila začiatkom tohto milénia. „Bol to suverénne najhorší darček. Sama sa čudujem, že som to dokázala ešte vygoogliť,“ povedala.

Simona bola vtedy ešte násťročná, ale boy bandy neboli nič pre ňu a už vôbec nie táto. „Jediné, čo k tomu dokážem aj spätne po rokoch povedať je, že... prečo? Prečo by mi niekto, kto má pozná, dával?! Napriek textu na obálke som dokázala a nikdy ju neotvoriť,“ dodala. Zlú skúsenosť s knihami má aj Tomáš. „Dostal som rovnakú knihu, ako predošlé Vianoce. Od tej istej osoby.“

Nešikovní bývalí

Aj vaši priatelia vedia byť nešikovní vo vyberaní alebo aj nedodaní darčekov. To je prípad Heleny a Lívie. „Zatiaľ najhorší darček som dostala pred siedmimi rokmi od vtedajšieho priateľa. Zmrzlinovač,“ spomína s úsmevom na tvári Helena. „Vraj nestihol prísť do Vianoc, tak príde neskôr. Na tom nie je nič zlé, veď kto by si neurobil rád domácu zmrzlinu, aj keď priznajme si, každá žena má rada niečo pekné, osobné, ako parfum, kabelka, kozmetika atď.“

Lenže zmrzlinovač nikdy neprišiel. „Takže som bola bez darčeka. Ale Vianoce sú o rodinnej pohode,“ povedala Helena s tým, že ďalší rok sa polepšil a kúpil jej parfum aj kabelku. Lívia si tiež spomenula na darček od bývalého spred niekoľkých rokov. „Keď som mala 20, môj frajer mi dal rádiobudík. Nikdy som ho vlastne nepoužívala, využila ho mamina,“ spomína s úsmevom na tvári. „Takže vlastne obdaroval potenciálnu svokru, ktorá sa jeho svokrou nikdy nestala, v januári sa so mnou rozišiel.“

Sveter pre lúzrov a nerovnaké papučky

„Neviem, či to je najhorší, alebo najlepší darček, aký som kedy dostal,“ povedal na úvod Rudolf. „Mama mi asi pred piatimi rokmi dala pod stromček mikinu s nápisom LOSER,“ spomína mladík, ktorý priznáva, že jeho mamka nie je veľmi na angličtinu, preto ani nevedela, čo vlastne vybrala. „Proste sa jej páčila. Keď som jej s rehotom povedal, čo mi práve dala, skoro odpadla,“ priznal s tým, že mu mikinu šla ihneď trhať z rúk a chcela to vrátiť. „Jasné, že som o tom nechcel ani počuť. Doteraz ju nosím symbolicky aj do práce,“ dodal.

Marián síce nič zlé nedostal, no veľmi dobre si spomína, aký najhorší darček daroval on. „Chcel som venovať papučky a nevšimol som si, že jedna bola inej veľkosti ako tá druhá. Bolo z toho veľké faux pas, ale čo už... Hlavne, že sme zdraví,“ dodal so smiechom. Vtipní zážitok s darčekmi sa stal aj v rodine Silvie. „Svojho času dala mamine jej svokra (moja babka, samozrejme) nástenné hodiny, ktoré dostala ako darček na zájazde na vianočné trhy do Krakova. Mimochodom, boli tam spolu. Teraz máme dvoje škaredé nástenné hodiny.“