VIDEO Žena vošla do výťahu, pes ostal za dverami: Z toho, čo nasledovalo, vám zovrie srdce

TEXAS - Užívateľ sociálnej siete Johnny Mathis zverejnil video, ktoré by si radšej nemali pozrieť milovníci štvornohých miláčikov. Bezpečnostná kamera totiž zachytila drsnú situáciu, na ktorú takmer doplatil nemecký špic. Iba vďaka pozornému Johnymu a jeho bleskovej reakcii sa incident, našťastie, obišiel bez vážnejších následkov.

Video, ktoré na Twitter zverejnil Johnny Mathis, rozprúdilo búrlivú diskusiu nielen u majiteľov štvornohých miláčikov. Práve tí majú ťažké srdce na majiteľku nemeckého špica, pretože svojho miláčika takmer obesila.

Bezpečnostná kamera ju zachytila, ako vchádza aj so psíkom do výťahu a vôbec si nevšimne, že chlpáč zostáva na chodbe pripútaný na vôdzke, ktorej druhý koniec drží žena v ruke. Dvere sa zatvoria a výťah sa začne hýbať. Úbohé zviera však náhodou zaregistruje okoloidúci Johnny. Práve on stihne uvoľniť vôdzku z krku psíka v poslednej chvíli, keď sa lano ťahané výťahom nebezpečne skracuje a ťahá ho nahor.

„Celý sa trasiem,“ napísal pod video záchranca. „Práve som zachránil psa na vôdzke, ktorú do výťahu zasekla jeho majiteľka a vôbec si to nevšimla. Našťastie som sa náhodou otočil, keď sa dvere zatvorili a výťah sa pohol, a uvoľnil som psíkovi vôdzku.“

Video ešte zachytáva muža, ako drží vyľakaného chlpáča v náručí a privoláva výťah späť. Užívatelia sociálnej siete oceňujú Johnovu pohotovú reakciu a nepozornú majiteľku väčšinou častujú nelichotivými poznámkami. Mnohí z nich dokonca vyjadrili názor, že ľudia ako ona by nemali mať žiadneho domáceho miláčika. Našlo sa však aj zopár komentárov, ktoré uznávajú, že niečo podobné sa stáva a netreba všetko komentovať a hodnotiť príliš jednostranne a zaujato.