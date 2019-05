FOTO Majiteľka vzala psa k veterinárovi: Keď mu otvorili papuľu, neverili vlastným očiam

"Psa som zobrala k miestnemu veterinárovi na bežnú prehliadku, pretože bol adoptovaný len nedávno. Bývalí majitelia tvrdili, že sa mu pravdepodobne zachovali mliečne zuby," hovorí 31-ročná Aurora Rutledgeová z Tulsy.

Zdroj: profimedia.sk

Loki je podľa jej slov veľmi energický psík, nikdy predtým sa mu preto nepozerala na zuby. Veterinár mu odstránil 21 zubov, no stále má o sedem zubov viac než priemerný pes. Ukázalo sa, že pes trpel hyperdontiou, genetickou anomáliou, ktorá však nikdy nie je taká extrémna ako v Lokiho prípade. Veterinár nevylúčil, že sa to stalo v dôsledku zlého chovu. Majiteľka stále pátra po šľachtiteľovi.

Zdroj: profimedia.sk

Prezradila, že niekoľko dní po zákroku to bolo naozaj drsné. Aurora musela Lokimu dávať lieky, aby vôbec zaspal. V súčasnosti žerie len mäkké jedlo a postupne prechádza na pevnejšie granule. "Dúfame, že po uzdravení si ani nevšimne, že má menej zubov," povedala Rutledgeová.

Zdroj: Facebook/Aurora Rutledge

Napriek tomu, že zákrok stál 770 dolárov a Loki zakrvácal všetok nábytok v dome, Aurora tvrdí, že to stálo za to. "Zachraňovať psy nie je vždy jednoduché, často musíte platiť obrovské poplatky za veterinára, ale zvieratá za to stoja," dodala.