Smutná spoveď bezdomovca: Moji rodičia sú boháči, ja spávam na ulici, ale môžem si za to sám!

Tridsaťsedemročný Ryan túži dať po viac ako dvadsiatich rokoch túlavého života bez domova, konečne do poriadku svoj život. Na ulici sa ocitol ešte ako tínedžer, keď ho kvôli drogám vyhodili zo súkromnej školy. "Moji rodičia sú veľmi bohatí, vlastnia dovolenkové domy. Som príklad toho, ako sa z dobrého chlapca stane zlý. Už ako jedenásťročný som experimentoval s kanabisom a neskôr ma vyrazili zo školy," rozpráva. Odvtedy prespával na uliciach a jeho obľúbeným miestom sa stali parkoviská v meste Truro. "Zostával som tam aj v noci, ale bál som sa spať. Len som chodil sem a tam." Ako človek bez strechy nad hlavou si musel dávať pozor najmä na to, aby nezmokol.

Zdroj: profimedia.sk

Staffiere bol už ako dvadsaťročný závislý na heroíne, neskôr nastúpil krek. S rodičmi je vraj v kontakte a môže si k nim chodiť po jedlo. Životný štýl ich syna sa im nepáči, no nezatratili ho. Ryanovi sa doteraz podarilo nazbierať 93 policajných záznamov. Naposledy šokoval policajtov, keď si chcel z policajného auta urobiť taxík a požiadal hliadku, aby ho odviezla domov. Mal aj zopár vzťahov so ženami, ktoré boli tiež závislé. S jednou z nich má desaťročnú dcéru. Práve kvôli nej by sa chcel liečiť, pretože si uvedomil, že je jej jediný najbližší príbuzný. Matka dievčatka sa totiž predávkovala, preto sa ňu v súčasnosti starajú príbuzní. "Práve kvôli nej chcem všetko zmeniť. Začal som navštevovať charitatívny spolok, kde som dostal jedlo a môžem tu bývať," opisuje život v charite St. Petrocs, kde chce stráviť aj Vianoce. Minulý rok to totiž cez sviatky veľmi prehnal. Niekto mu vonku podal fľašu tequily, vodky a brandy. Opil sa tak, že ho mama nevpustila do domu.

Vďaka miestnym sociálnym pracovníkom Ryan pochopil, že musí okamžite zmeniť svoj život a začal navštevovať rôzne kurzy. "Budem sa liečiť. Verím, že tretí pokus bude úspešný, už nemám čas nič odkladať," dodal s tým, že si potrebuje nájsť prácu a postaviť sa na vlastné nohy. Chce sa stretávať so svojou dcérou a žiť tak, aby o svojom otcovi povedala, že nežil dobre, keď bol mladý, ale neskôr sa snažil, aby urobil len to najlepšie.