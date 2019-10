FOTO, ktoré drásajú srdce: Chlapček sa stravuje na ulici, je to národná hanba!

DUBLIN - V dublinskom útulku pre bezdomovcov sa objavil školopovinný chlapec. Kŕmil sa na sušienkach a po skončení školy ho ľudia videli sedieť na ceste. Pohľad na neho priam drása srdce. Nejde o prvý prípad, kedy sa školák prišiel najesť do útulku. Jeho riaditeľ vyzval ministra pre bývanie, aby rezignoval.

Na Facebooku sa objavilo niekoľko fotiek päťročného chlapca, ktorý sa v útulku pre bezdomovcov kŕmi sušienkami. Pod nimi je napísané: "Tieto fotky nepotrebujú slová. Je to národná hanba, bezdomovecká kríza sa stále zhoršuje, nič nie je lepšie."

Zdroj: Facebook/Feed Our Homeless

Malý chlapec v školskej uniforme pritom nie je prvé dieťa, ktoré využilo služby útulku Feed Our Homeless v Dubline. "Hanba tejto vláde, žiadne dieťa by nemalo jesť večeru na ulici, nemalo by sedieť na ceste len preto, lebo nemá domov," pokračuje facebookový príspevok.

Zdroj: Facebook/Feed Our Homeless

Zo správy vydanej v auguste 2019 vyplynulo, že v írskom hlavnom meste žije vyše 6000 dospelých a takmer 3000 detí bez domova. Generálny riaditeľ a zakladateľ útulku vyzval ministra Eoghana Murphyho, aby zo svojej funkcie odstúpil, pretože jeho "politika zlyhala".