Bývalá milenka odhalila desať ZNAKOV nevery: Ak ich robí váš partner, zrejme vám zahýba!

Dvadsaťdeväťročná Clare Oke-Smithová rozdáva rady iným ženám, čo všetko si majú všímať na svojom manželovi, ak chcú zistiť, či nemá náhodou milenku. Pokiaľ si totiž stále myslíte, že chlapa prezradí rúž na košeli či parfum šíriaci sa z jeho bundy, mýlite sa. S modernou dobou nastúpili oveľa sofistikovanejšie a prefíkanejšie spôsoby, ktoré o mužovi prezradia, že je neverný. "Zamilovala som sa do ženatého otca dvoch detí, hoci som na to nebola pyšná. Nechala som sa vtiahnuť do tohto vzťahu a až teraz si uvedomujem, ako veľmi to ubližovalo jeho manželke," opisuje vlastnú skúsenosť Clare.

Zdroj: Getty Images

Teraz je presvedčená o tom, že muži podvádzajú, keď sa dostanú do určitého štádia a zrazu hodnotia, či sa naozaj posunuli tam, kde chceli byť. A najmä túžia otestovať svoje mužstvo. "Viem, že to znie ako klišé, ale kríza stredného veku mužmi naozaj máva a oni potrebujú mladšiu ženu, pretože veria, že práve toto ich udrží vo forme," myslí si. Bývalá milenka zároveň upozorňuje na to, že v hľadáčiku mužov túžiacich po nevere sú najmä zraniteľné ženy, ktoré prekonávajú ťažké obdobie a záchranu vidia práve v milencovi. Muži prahnú po takýchto ženách hlavne vtedy, ak majú doma sebaistú partnerku, ktorá všetko zvláda a veľmi ich nepotrebuje. V záplave povinností by však ženy nemali prehliadať zmeny na svojom partnerovi, ktoré im spoľahlivo prezradia, že im nasadzujú parohy. Oke-Smithová ich na základe vlastných skúseností zhrnula do desiatich bodov:

1. Ak váš partner náhle začal tráviť veľa času za počítačom a vysedáva pri ňom celé noci, niečo sa deje. Muži, ktorí obháňajú iné ženy na sociálnych sieťach, využívajú najmä nočné a skoré ranné hodiny na komunikáciu s potenciálnou milenkou. Všetko sa totiž deje v bezpečí, keď rodinka pokojne spí a nikto ich neruší.

2. Ak zistíte, že má váš partner platobnú kartu, o ktorej ste nevedeli, neveští to nič dobré. Obzvlášť ak sa dostanete k výpisom a zistíte, že začal veľa míňať. Ak ich neminul na vás alebo na deti, tak je na mieste pýtať sa, kde tie peniaze skončili.

Zdroj: Getty Images

3. Neverníka môže prezradiť aj náhla zmena hudobného vkusu. Sťahovanie a počúvanie hudby odlišného razenia, na akú bol zvyknutý, môže signalizovať, že mu ju odporučila práve nová známosť.

4. Skrývanie laptopu alebo telefónu pred manželkou, prípadne zmena prístupového hesla môže byť tiež dôkazom nevery.

5. Sarkazmus a posmešky, ktoré muž zaradí do svojich odpovedí, naznačujú, že týmto spôsobom zakrýva lož.

6. "Časté pracovné cesty s asistentkou boli spôsob, ako sa dostal z domu a mohol si so mnou užívať," hovorí Clare. Podozrivé sú aj zdĺhavé telefonáty z práce, pretože na druhej strane telefónu môže byť práve milenka.

Zdroj: Getty Images

7. Neverní muži častokrát menia aj svoj slovník. Obohatia ho o nové slangové výrazy používané najmä medzi mládežou. Neuvedomujú si to, ale vnímavá partnerka si okamžite všimne, že sa niečo deje.

8. Neodôvodnená zmena životného štýlu a šatníka prezradila už nejedného muža. Vždy bol pre vás dobrý, nikdy ste nekritizovali jeho oblečenie alebo postavu. Tak pre koho sa mení?

9. Zanedbávanie sexu je signálom, že muž si vybíja energiu inde. Uspokojovať dve ženy je pre mužov najmä v strednom veku náročné. A to nielen po fyzickej stránke, ale aj po stránke plánovacej. Časom ho to jednoducho vyčerpá a nevládze.

Zdroj: Getty Images

10. Prezradiť zahýbanie môže aj neochota spolupodieľať sa pri plánovaní dovolenky a víkendov. Muži strácajú o tieto veci časom záujem, pretože chcú voľný čas tráviť najmä s milenkou a nie s partnerkou a deťmi.