Dievčina si na internete objednala módny hit týchto dní: Dostala módny s(hit) na FOTO

Na internete nakupujú najmä tí, ktorí chcú ušetriť čas. Nie vždy sa to ale vyplatí a častokrát tým neušetríte nič a už vôbec nie vaše peniaze. Ak práve poškuľujete po módnom ružovom kabáte s potlačou srdiečok, možno vás zabrzdí skúsenosť istej Mikaly. Tá totiž na Instagrame zverejnila veľavravnú fotku, na ktorej opísala oblečenie ako kus papiera s rukávmi. "Kabát mal byť ušitý z umelej kožušinky," vysvetľuje nespokojná zákazníčka a pre porovnanie pridáva aj fotografiu výrobku ponúkaného na stránke predajcu.

serves me right for buying off a fucking instagram advertised “brand” pic.twitter.com/lrhZGSOd6j