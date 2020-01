Slováci na internete v roku 2019: TOP najbizarnejších výrazov, ktoré na sieti hľadali

S rebríčkom prišiel portál Visibility a ide o 14 skutočne netradičných a šokujúcich výrazov, ktoré Slováci do vyhľadávacieho políčka na portáli Google zadávali v roku 2019.

Žabie semä

Prvé miesto vás prekvapí. Vyhľadávaný výraz je presne to, na čo myslíte a porovnať ho môžete s dokumentárnymi seriálmi v televízii. Výraz ľudia vyhľadávali priemerne až 100-krát za mesiac.

Ponožky v sandáloch

Výraz, ktorý módna polícia považuje hádam za najväčší prehrešok letných mesiacov. Výraz bol do vyhľadávača vpísaný približne 70-krát mesačne.

Diabol v tele príznaky

Zdravotné príznaky mnohí overujú rôznymi spôsobmi. Niektorí dokonca veria na prítomnosť diabla v ich tele a vo vyhľadávači sa o tom chceli presvedčiť 70-krát za mesiac.

Darujem obličku cena

Finančné záležitosti riešia mnohé rodiny prakticky denne. Mnohých zaujíma aj to, koľko by dostali za orgán, ktorý v tele slúži na odfiltrovanie odpadových látok. Mnohých cena obličky zaujímala až tak, že ju na internete vyhľadávali 50-krát mesačne.

Ako zbaliť vydatú ženu

Ani komplikovanosť vzťahov sa nevyhýba bizarným výrazom, ktoré ľudia na internete vyhľadávali. Mnohých totiž zaujímala problematika prebrania vydatej ženy. Na internete bol tento výraz vyhľadávaný 50-krát mesačne.

Ejakulát výživové hodnoty

Bizarnostiam nie je koniec ani pri čísle 40. Presne toľkokrát za mesiac ľudí zaujímalo, aké výživové hodnoty obsahuje ejakulát. Tu už však nie je zrejmé, či sa rozprávame o ľudskom, alebo inom druhu.

Ako sa stať vlkodlakom

Mnohých užívateľov internetu zaujíma aj to, ako sa stať bájnou postavou vlkolaka. Premena zaujímala až 40 ľudí mesačne.

Ako sa stať vílou

O niečo menej už ľudí zaujímalo to, ako sa stať ďalšou bájnou postavou, známou aj z animovaných filmov. To, ako sa stať vílou ľudí zaujímalo asi 30-krát mesačne, keď to vpísali do vyhľadávača na internete.

Výroba pervitínu recept

Šokujúce výrazy pokračujú aj v tomto prípade. Až 30 ľudí mesačne zaujímalo, ako sa vyrába jedna z najznámejších drog - pervitín.

Ako ukradnúť auto

Pri kriminálnych veciach zostaneme aj pri ďalšom výraze. To, ako odcudziť auto zaujímalo priemerne 20 ľudí za mesiac.

Dĺžka penisu podľa znamenia

Niekto sa zjavne chce pred tajomnou schôdzkou dozvedieť o svojom partnerovi viac. Ľudia na to očividne využívajú rôzne spôsoby. Pomôcť môže aj postavenie hviezd. Znamenia, ktoré by mali určiť dĺžku penisu u partnera vyhľadáva až 20 ľudí mesačne.

Ako si pričarovať peniaze

Opäť sme pri finančnej stránke, no v tomto prípade je to už z kategórie sci-fi. Až 20 ľudí mesačne zaujímalo to, ako si pričarovať istú finančnú injekciu.

Ako vyvolať satana

Aj na konci zoznamu sa nachádzajú veci, ktoré súvisia s tajomnými, až hrôzostrašnými vecami. Približne 10 ľudí mesačne na internete vyhľadávalo informácie o tom, ako vyvolať satana.

Octopus sex (pohlavie/pohlavný styk chobotnice)

Bizarný je určite aj koniec zoznamu. Nie je jasné, či daní ľudia boli buď študujúci veterinári alebo obyčajní ľudia. Isté je však to, že 10 ľudí mesačne sa zaujímalo buď o určenie pohlavia chobotníc alebo o to, ako sa rozmnožujú.