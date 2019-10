FOTO Kráska si na internete kúpila drahé topánky: Keď otvorila škatuľu, len nechápavo pozerala

Georgia sa tešila z nových, nie práve najlacnejších topánok len krátko. Keď totiž otvorila škatuľu, našla v nej špinavú čiernu ponožku. O spoločnosti ASOS, od ktorej si topánky kúpila, napísala na Instagrame šťavnatý príspevok.

"Predstavte si, objednala som si topánky od ASOSU a keď som otvorila škatuľu, aby som si ich vyskúšala, našla som medzi nimi použitú ponožku. Je to absolútna špinavosť! Kde sú vaše hygienické predpisy?" stojí v príspevku.

IMAGINE I ordered some boots off of @ASOS @ASOS_HeretoHelp and I went to take the padding out to try them on and they have sent me them with a dirty sock in. ABSOLUTELY VILE !! where are your hygiene regulations !! pic.twitter.com/cpDAds2t7S