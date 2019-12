Dievčina (†28) sa opila na vianočných trhoch: Cestou domov ju zabila hlúpa roztopašnosť

BATH - Mladá žena zomrela po tom, ako vystrčila von hlavu z idúceho vlaku a narazila do stromu. Bethan Roperová sa vracala z vianočného večierka, na ktorom popíjala so svojimi priateľmi. V čase incidentu mala v krvi značné množstvo alkoholu, čo zrejme ovplyvnilo rozhodnutie, ktoré ju zabilo.

Dvadsaťosemročná charitatívna pracovníčka, ktorá pochádzala z južného Walesu, zašla spolu s kamarátmi 1. decembra 2018 na vianočné nákupy do anglického mesta Bath. Tam sa zastavili na trhoch, kde čo-to popili.

Okolo desiatej večer partia nastúpila na vlak smerujúci do Keynshamu. Keďže vlak bol plný, zostali stáť pri dverách. Jeden z kamarátov po nejakom čase otvoril okno a vyklonil sa von. Krátko nato to spravila aj Roperová, a práve to ju stálo život. Hlavou totiž vrazila do hrubého konára, v dôsledku čoho utrpela vážne poranenie hlavy. Tým podľahla ešte pred prevozom do nemocnice.

Zdroj: Cardiff School of Journalism

Úrady spustili vyšetrovanie, ktorého súčasťou bola aj len nedávno zverejnená toxikologická správa. Tá preukázala, že nebohá mala v krvi dvojnásobne vyššiu hladinu alkoholu, než je povolené pri riadení vozidla. "Takéto množstvo už dokáže ovplyvniť koordináciu a úsudok danej osoby. Či sa tak ale stalo aj v prípade zosnulej pasažierky, nie je známe," uviedol koroner.

Vyšetrovatelia z Úradu pre železničné nešťastia uviedli, že tabule varujúce pasažierov pred vykláňaním sa z okien by mohli byť jasnejšie a výraznejšie. Prípadom sa naďalej zaoberá Britská dopravná polícia a Úrad železničnej a cestnej dopravy.