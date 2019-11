Žene sa pokazil mobil: Keď zistila, čo spravil zamestnanec Applu, neubránila sa slzám

BAKERSFIELD - Gloria Fuentesová zašla do obchodu Apple, aby dala opraviť displej na svojom telefóne. Mala nepríjemnú predtuchu, preto si z mobilu odinštalovala finančné a osobné aplikácie. Nestihla si však vymazať fotky. To bola obrovská chyba. Zamestnanec Appu si totiž z jej telefónu poslal nahú fotku Glorie.

Predtým, ako Gloria Fuentesová zašla do obchodu Apple v Bakersfielde v Kalifornii kvôli oprave displeja, z telefónu vymazala všetky finančné, bankové a osobné aplikácie. Nemohla sa zbaviť podozrenia, že by sa mohlo stať niečo nekalé. Chcela tiež vymazať všetky fotky v galérii, no nestihla. Čas jej návštevy sa totiž na poslednú chvíľu zmenil.

Po príchode odovzdala svoj telefón zamestnancovi. „Príliš som sa tým nezaoberala, pretože som si myslela, že si robí iba svoju prácu,“ uviedla Gloria vo svojom facebookovom príspevku. Zamestnanec sa dvakrát opýtal na jej PIN kód. Aj keď v tom čase Gloria nemala nijaké podozrenie, ukázalo sa, že jej strach bol opodstatnený.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung, File

Doma zapla telefón a zistila, že zamestnanec Applu prelustroval Gloriinu galériu. Z jej mobilu si na svoje číslo poslal jej nahú fotku. „Tú fotku mám v mobile už takmer rok, takže sa vo fotkách musel hrabať poriadne dlho, kým sa dostal k tejto konkrétnej,“ prezradila Gloria v príspevku. Keď sa o tom dozvedela, neubránila sa slzám. Prostredníctvom facebookového príspevku varuje ostatných ľudí.

K prípadu sa vyjadrila aj spoločnosť Apple. „Sme vďační zákazníkovi za to, že nás oboznámil s touto skutočnosťou. Spoločnosť Apple okamžite začala interné vyšetrovanie a zistila, že zamestnanec prekročil medze prísnych pokynov na ochranu osobných údajov. Kvôli tomu už nie je súčasťou našej spoločnosti,“ odkázala spoločnosť.