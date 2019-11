Muž sa 20 rokov sťažoval na upchatý nos: Lekár nechcel veriť tomu, čo z neho vytiahol

HARBIN - Tridsaťročný muž z Číny navštívil lekára so zapchatým nosom. Ukázalo sa, že nešlo o žiadnu nádchu ani prechladnutie. V nose mal totiž zub, a to neuveriteľných dvadsať rokov. Aj keď sa môže zdať, že ide o ojedinelý prípad, tento jav sa vyskytuje až u jedného percenta populácie.

Zhang Binsheng mal problém so zapchatým nosom, kvôli ktorému nedokázal zaspať a cítil čudný zápach. Lekár počas vyšetrenia zistil, že v jeho nose je zaseknutý zub. Stalo sa to, keď mal Zhang desať rokov a spadol z tretieho poschodia nákupného centra. Prišiel o dva zuby. Jeden zo zubov sa uzdravil, no ten druhý nikde nenašiel. Röntgen odhalil, kam zmizol dávno stratený zub veľký približne jeden centimeter. Lekári z Univerzitnej nemocnice Harbin ho z nosa dokázali odstrániť v priebehu polhodiny. Pacient sa po operácii zotavuje bez akýchkoľvek problémov.

Prekvapivo, tento prípad nie je ojedinelý. Jav nazývaný vnútronosové zadržiavanie zuba sa vyskytuje o 0,1 až jedného percenta populácie. S rovnakým problémom navštívil lekára istý 59-ročný Dán ešte na začiatku roka. Sťažoval sa na pretrvávajúci výtok z nosa, nádchu a oslabený čuch. Rovnako ako Binsheng, aj on mal v nose zub, ktorý stále rástol.

Ukázalo sa, že chlapík z Dánska si v detstve tiež poranil tvár, následkom čoho sa mu zlomil zub. Jeho lekár si nie je istý, či práve toto poranenie spôsobilo abnormalitu, no údajne má zub v nose väčšinu svojho života. Tento jav totiž nesúvisí len s pádmi a zraneniami. Môže nastať aj v dôsledku infekcie alebo vývojových abnormalít, ako napríklad rozštep pery.