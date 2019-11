Doktori dôrazne varujú ženy: Nikdy nepoužívajte zubnú kefku na masturbáciu!

Ženskú masturbáciu pomocou elektrickej zubnej kefky odborníci vôbec neodporúčajú. "Ide o nový zaujímavý trend, je však veľmi škodlivý. Elektrickú zubnú kefku treba používať na čistenie zubov a nie na sexuálne experimentovanie," upozorňuje gynekologička Anne Hendersonová.

Jej štruktúra a tvar totiž môže pri autoerotike zraniť alebo inak poškodiť citlivé oblasti vulvy a klitoris, najmä pri použití tvrdších čistiacich hlavíc. Použitie zubnej kefky pri sebauspokojovaní je spúšťačom viacerých komplikácií a treba sa mu vyhnúť.

Zdroj: Getty Images

Podľa viacerých informácií z lekárskeho prostredia je však jasné, že ženy radi experimentujú bez toho, aby si uvedomovali zdravotné následky svojho konania. Nie je to napríklad tak dávno, čo lekári varovali pred vkladaním cesnaku do pošvy za účelom liečby kvasinkovej infekcie. Niektoré ženy sa zas snažia vyvolať menštruáciu vložením petržlenu do genitálií. A už tu bolo aj varovanie pred umývaním vagíny jablčným octom, ktorý ju údajne napne a stiahne. "Vo vašej vagíne môže síce skončiť veľa vecí, ktoré jej neuškodia, ale rozhodne to nie je zelenina," doplnila gynekologička Sheila Newmanová.