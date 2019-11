Učiteľ sociálnych štúdií čelí obvineniu! Otrasné, komu poslal pikantné fotky svojej ex

Ilustračné foto

INDIANAPOLIS - K úbohému činu sa znížil muž v Indianapolise, ktorý nezvládol rozchod so svojou priateľkou a rozposlal cez sociálnu sieť pikantné fotografie, ktoré patria výlučne do súkromnej zbierky. Na celom prípade je zarážajúce najmä to, že ide o konanie stredoškolského učiteľa sociálnych štúdií, ktorý teraz čelí obvineniu a čaká na rozhodnutie súdu.