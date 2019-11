Dvadsať najbolestivejších chorôb: Budete sa modliť, aby ste ich nikdy nedostali

LONDÝN - Bolesť môže byť neviditeľná, ale aj narúšajúca a napádajúca každú časť života. Niekedy je ťažké vyjadriť agóniu, ktorú prežívame my alebo nekto iný. Britská Národná zdravotnícka organizácia zostavila zoznam dvadsiatich najbolestivejších chorôb.

1. Endometrióza

Endometrióza je stav, pri ktorom tkanivo podobné výstelke maternice začína rásť na iných miestach tela, najčastejšie na vaječníkoch a vajcovodoch. Ide o dlhodobú zdravotnú komplikáciu, ktorá postihuje ženy všetkých vekových kategórií. Príznaky sú rôzne, medzi najčastejšie patrí bolesť v panvovej oblasti, bolesť pri sexe, nevoľnosť a ťažkosti s otehotnením.

2. Pásový opar

Ide o infekciu, ktorej príznakom je bolestivá vyrážka. Pacient najprv začne pociťovať brnenie na pokožke alebo bolesť hlavy. O niekoľko dní neskôr sa objaví vyrážka. Koža je na dotyk veľmi bolestivá a liečba môže trvať aj štyri týždne. Imunitný systém je ale oslabený aj niekoľko mesiacov.

Zdroj: Youtube/Mayo Clinic

3. Vyskočená platnička

K tomuto stavu nastáva v momente, keď sa mäkký tkanivový vankúšik vytlačí spomedzi stavcov na chrbtici. Ak toto tkanivo tlačí na nervy, ktoré smerujú dole miechou, bolesť môže byť priam neznesiteľná. Posunutie platničky vedie k bolesti chrbta, necitlivosti alebo brneniu v pleciach, ramenách, chrbte, nohách či chodidlách. Bežne sa prejavujú aj bolesti krku a problémy s ohýbaním. Tu pomôže len odpočinok, ľahké cvičenie a lieky proti bolesti. Vo vážnejších prípadoch je potrebný chirurgický zákrok.

4. Zápal slepého čreva

Apendicitída zvyčajne začína bolesťou brucha, ktorá môže prichádzať a odchádzať. Počas niekoľkých hodín sa bolesť prejaví predovšetkým na spodnej pravej strane brucha. Stláčanie tejto oblasti, kašlanie alebo kráčanie bolesť ešte viac zhoršuje. Obvyklé sú aj iné príznaky, ako nevoľnosť, strata chuti do jedla, zápchy, hnačky a vysoké teploty.

5. Zamrznuté rameno

Pojem "zamrznuté rameno" pomenúva stav, kedy je rameno bolestivé a stuhnuté celé mesiace, niekedy aj roky. Stáva sa to v prípade, že sa tkanivo okolo ramenného kĺbu zapáli. Vhodnou liečbou sú šetrné cvičenia na ramená a lieky proti bolesti.

6. Trieštivé bolesti hlavy

Nejde o obyčajnú bolesť hlavy, ale o sériu záchvatov bolesti na jednej strane hlavy, často v oblasti očí. Tieto vlny prichádzajú rýchlo a bez varovania. Môže ich dostať ktokoľvek, častejšie sa však vyskytujú u mužov vo veku 30 až 50 rokov.

7. Zlomené kosti

K zlomeninám môže dôjsť kdekoľvek a kedykoľvek. Tri najbežnejšie príznaky zlomených kostí sú bolesť, opuch a deformácia. Niekedy je ale ťažké zistiť, či ide skutočne o zlomeninu. Mnohí ľudia si ju totiž v panike mýlia s narazením.

Zdroj: Getty Images

8. Komplexný regionálny bolestivý syndróm

Ide o veľmi málo vysvetlený a pochopený stav, pri ktorom človek pociťuje pretrvávajúcu a ochromujúcu bolesť. Vo väčšine prípadov je syndróm dôsledkom zranenia, výsledná bolesť je však oveľa závažnejšia a dlhotrvajúcejšia. Zvyčajne postihuje iba jednu končatinu, no niekedy sa presunie aj do iných častí tela. Pokožka postihnutej časti tela môže byť taká citlivá, že aj mierny dotyk, udretie či zmena teploty môže spôsobiť obrovskú bolesť. Zasiahnuté oblasti môžu byť opuchnuté, stuhnuté alebo drasticky meniť teplotu či farbu. Tento syndróm obyčajne časom ustúpi, no niektorí ľudia sa ho nezbavia nikdy.

9. Infarkt

Infarkt myokardu je z lekárskeho hľadiska vážnym stavom, pri ktorom je náhle zablokovaný prívod krvi do srdca. Vo väčšine prípadov za to môže krvná zrazenina. Nedostatok krvi v srdci dokáže tento orgán vážne poškodiť a dokonca ohroziť život. Medzi príznaky patrí bolesť v hrudníku, dýchavičnosť, pocit slabosti a úzkosti.

10. Artritída

Je to častý zdravotný problém, ktorý spôsobuje bolesť a zápal kĺbov. Postihuje pol až jedno percento celej populácie a častejšie sa vyskytuje u žien. Osteartritída a reumatoidná artritída sú dve najbežnejšie formy artritídy.

11. Dna

Dna spôsobuje náhlu a silnú bolesť kĺbov. Diagnostikuje sa veľmi ťažko, pretože príznaky sú podobné iným ochoreniam. Lieči sa protizápalovými liekmi, napríklad ibuprofenom.

12. Kosáčikovitá anémia

Patrí do skupiny zdravotných komplikácií, ktoré sú dedičné a majú vplyv na červené krvinky. Kosáčikovitá anémia je najzávažnejším typom. Ide o vážny a celoživotný zdravotný problém, liečba však dokáže stlmiť niektoré zo symptómov.

13. Migréna

Migrénou sa myslí ťažká bolesť hlavy, ktorá sa prejavuje ako pulzujúca bolesť na jednej strane hlavy. Mnoho ľudí prežíva príznaky ako nevoľnosť a zvýšená citlivosť na zvuk alebo svetlo. Ide o bežný zdravotný problém, ktorý postihuje približne jednu z piatich žien a jedného z pätnástich mužov.

Zdroj: Getty Images

14. Ischias

Ischias je podráždenie sedacieho nervu, ktoré prechádza cez boky až do nôh. Pri pohybe, kýchaní alebo kašľaní sa môže bolesť zhoršiť. Zdravotný problém zvyčajne pominie do štyroch až šiestich týždňov, no môže trvať aj dlhšie.

15. Obličkové kamene

Nachádzajú sa v obličkách alebo močovode, trubici, ktorá spája obličky s močovým mechúrom. Môžu byť veľmi bolestivé a nezriedka sa končia infekciou či dokonca zlyhaním obličiek. Kamene sa môžu objaviť v jednej alebo oboch obličkách a najviac postihujú ľudí vo veku 30 až 60 rokov.

16. Trigeminálna neuralgia

Tento pojem pomenúva stav, kedy dochádza k náhlej bolesti tváre. Bolesť je často opisovaná ako ostrá, podobná elektrickému šoku v čeľusti, zuboch alebo ďasnách. Zvyčajne prebieha v krátkych, nepredvídateľných intervaloch, ktoré môžu trvať niekoľko sekúnd až minút a skončia sa tak náhle, ako začali. Vo väčšine prípadov je postihnutá iba jedna časť tváre, obvykle spodná časť.

17. Akútna pankreatitída

Je to akútny stav, počas ktorého sa zapáli pankreas - malý orgán, ktorý sa nachádza za žalúdkom a pomáha pri trávení. Väčšina ľudí s akútnou pankreatitídou sa začne cítiť lepšie zhruba po týždni a v budúcnosti nemá žiadne podobné komplikácie. U ľudí s ťažkou pankreatitídou však môže dôjsť k závažným komplikáciám.

18. Žalúdočný vred

Žalúdočné vredy sú otvorené rany, ktoré sa vyvíjajú na sliznici žalúdka. Môžu sa vyskytnúť aj v časti čreva za žalúdkom. Tie sú známe ako dvanástnikové vredy. Najčastejším príznakom vredov je pálivá či zvierajúca bolesť v strede brucha.

Zdroj: Getty Images

19. Fybromialgia

Tento stav je dlhodobý a spôsobuje bolesť celého tela. Okrem rozšírenej bolesti pacient pociťuje aj extrémnu únavu, stuhnutie svalov, problémy so spánkom, mentálnymi procesmi, bolesti hlavy či syndróm dráždivého čreva. V súčasnosti neexistuje nijaký liek na tento stav, existujú však spôsoby liečby, ktoré fybriomialgiu zmierňujú.

20. Bolesti po operácii

Je bežné, že po operácii daná časť tela bolí, aj keď intenzita bolesti sa líši v závislosti od typu zákroku. Odborníci ale varujú, že príliš veľká bolesť po operácii nie je dobrým znamením a nemali by ste ju ticho trpieť.